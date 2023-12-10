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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ

Новости Воскресенье, 10 декабря 2023 12:58
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В СУХУМЕ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ

Сухум. 10 декабря 2023. Абхазия-Информ. Во дворце спорта им. С.В. Багапш прошел Первый Открытый турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти Заслуженного тренера, Заслуженного работника физической культуры и спорта Абхазии, директора РДЮСШ бокса, борьбы и тяжелой атлетики 1973-2015 гг., награжденного орденом «Ахьдз-Апша» III степени, ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг. Валентина Барцыц.

В турнире приняли участие 86 юношей 2009-2010 и 2010-2011 г.р. из всех городов нашей республики и из Сочи. В соревнованиях участвовали и юные спортсмены секции вольной борьбы Управления по делам молодежи и спорта, и стали победителями и призерами Открытого турнира.

1-е место завоевали: Жьиба Сандро в вес/к 44 кг, Хагба Осман в вес/к 35 кг, Допуа Данил в вес/к 52 кг.

2-е место: Аршба Сандро в вес/к 38 кг.

3-е место: Адлейба Саид в вес/к 41 кг, Квициния Данат в вес/к 52 кг, Попков Донат в вес/к 38 кг, Гогуа Азамат в вес/к 32 кг, Пшмахов Алан в вес/к 52 кг, Утанов Макар в вес/к 44 кг, Пачкория Адик в вес/к 35 кг.

Тренируют спортсменов Хашба Мераб, Инал Бобуа, Ахра Цвижба и Джопуа Тимур.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Воскресенье, 10 декабря 2023 13:13

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