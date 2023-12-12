В ГОСФИЛАРМОНИИ ПРОШЛО ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ АБХАЗИИ

Сухум. 12 декабря 2023. Абхазия-Информ. Вице-президент Бадра Гунба принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 100-летию со дня образования Министерства просвещения Республики Абхазия. В своем выступлении Б.Гунба поздравил сотрудников министерства с юбилеем и зачитал поздравительный адрес от имени президента Абхазии Аслана Бжания, в котором, в частности, сказано:

«Уважаемый Инал Соломонович!

Сердечно поздравляю Вас, Ваших сотрудников и всех жителей Абхазии с этим замечательным юбилеем – 100-летием Министерства просвещения Абхазии!

В первые годы становления Советской власти в Абхазии был создан Народный комиссариат просвещения ССРА, первым руководителем которого стал яркий представитель педагогического сообщества Абхазии, писатель Самсон Чанба. В Наркомпросе Абхазии трудились такие выдающиеся личности, как Дмитрий Гулиа, Симон Басария, Кондрат Дзидзария и многие другие. Благодаря их усилиям, в Абхазии начался процесс создания национальных учебников, что послужило развитию образования в республике.

За прошедшее столетие Министерство играло ключевую роль в развитии системы просвещения, формировании знаний и навыков у наших граждан. Вы, как и ваши предшественники, неустанно трудитесь над обеспечением качественных знаний, разработкой и модернизацией программ и учебных учреждений, поддерживаете педагогическое сообщество.

Выражаю искреннюю благодарность вам за ваше непрерывное стремление к развитию и совершенствованию образования в республике. Ваш профессионализм и усердие приносят пользу нашей стране, обеспечивая ей светлое будущее.

В этот знаменательный день, желаю вам дальнейших творческих успехов, новых открытий и достижений в вашей бесценной миссии. Пусть Министерство просвещения продолжает оставаться значимым инструментом в формировании знаний и ценностей у молодого поколения Абхазии».