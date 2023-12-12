АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ

Сухум. 12 декабря 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем Конституции. В поздравительном тексте, в частности, сказано:

Примите мои искренние поздравления по случаю важного государственного праздника – Дня Конституции Российской Федерации.

Основной закон является прочным фундаментом российского государства и его успешного развития. Он обеспечивает приоритет прав и свобод человека, определяет демократический характер власти, законность и порядок.

Народ Абхазии дорожит дружбой с Россией и всегда будет признателен за всестороннюю поддержку, оказываемую в течение всех этих лет. Уверен, что консолидированные отношения между нашими странами и впредь будут динамично развиваться и укрепляться во благо будущего наших стран.

В этот торжественный день желаю Вам, Владимир Владимирович, и всему российскому народу мира, благополучия и процветания».