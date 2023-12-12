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Абхазия Информ

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АНСАМБЛЯ НАРОДНОЙ ПЕСНИ И ТАНЦА АБХАЗИИ

Новости Вторник, 12 декабря 2023 17:34
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ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АНСАМБЛЯ НАРОДНОЙ ПЕСНИ И ТАНЦА АБХАЗИИ

Сухум. 12 декабря 2023. Абхазия-Информ. 25 декабря в 18:00 в Абхазской государственной филармонии им. Р.Д.Гумба состоится отчетный концерт Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Республики Абхазия.

Госансамбль представит программу, в которой прозвучат народные абхазские песни – «Гудиса», «Вдовы», шуточная песня «Рафида», героические – «Озбакь» и «Кяхба Хаджарат», старинная походная «Саматхуа», ритуально-героическая «О скале» и другие.

Также будут представлены абхазские народные танцы и вокально-хореографические картины «Абхазская свадьба», Танец с бурками «Ауапакуашара» и хороводный танец «Аураашьа».

Телефон для справок: +7(940) 702 -22- 22

Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Абхазии.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 12 декабря 2023 17:39

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