МАШИНЫ С ТАЙНИКАМИ ЗАДЕРЖАНЫ НА ГРАНИЦЕ С АБХАЗИЕЙ

Сухум. 11 декабря 2023. Абхазия-Информ. В преддверии новогодних праздников возросло количество правонарушений, связанных с ввозом контрабандной табачной продукции из Республики Абхазия. В ходе таможенного и пограничного контроля сотрудники таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни продолжают выявлять и пресекать факты незаконного ввоза сигарет, в том числе с сокрытием в транспорте.

Так, при проведении контроля автомобиля CHERY с применением МИДК в специально оборудованном отсеке заднего бампера машины были обнаружены табачные изделия. Сигареты были спрятаны и под обшивкой в порогах машины. Из тайников извлечено 673 пачки (13460 штук) сигарет «BUSINESS ROYALS».

При досмотре другого транспортного средства VAZ 2106 табачные изделия были обнаружены в переоборудованном топливном баке. В машине пытались незаконно перевезти 300 пачек (6000 штук) сигарет марки «INSTARK», «Slim Blue».

В автомобиле CHEVROLET NIVA сигареты находились в порогах автомобиля, в специально изготовленных отсеках, а также в специально оборудованном люке, под задним пассажирским сидением. Из машины извлечено 1150 пачек (23000 штук) сигарет «BUSINESS ROYALS».

Еще в одном транспортном средстве PEUGEOT PARTNER табачную продукцию пытались провезти, спрятав в отсеке приборной панели, который был изготовлен путем удаления системы отопления салона. В результате демонтажа тайника таможенники обнаружили 1052 пачки (21040 штук) сигарет «BUSINESS ROYALS».

«Общее количество сигарет, перемещаемых с сокрытием в четырех транспортных средствах, оборудованных тайниками, составило 3175 пачек, – пояснил начальник таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни Алексей Быков. – Табачная продукция, произведенная в ОАЭ, ввозилась без российских акцизных марок и специальной маркировки».

Незаконно перемещаемая табачная продукция и автомобили как орудия совершения правонарушений изъяты, возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России.