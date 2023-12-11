В СЕЛЕ ТХИНА ОТКРОЮТ МИНИ-ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ

Сухум. 11 декабря 2023. Абхазия-Информ. По поручению президента для популяризации спорта и здорового образа жизни строятся спортивные объекты в нескольких селах Очамчырского района. В селе Тхина на завершающем этапе находится строительство мини-футбольного поля.

По словам главы Администрации села Романа Куркунава, ранее у местных жителей не было возможности заниматься спортом, в частности, играть в футбол.

За период ремонтно-восстановительных работ, начатых в середине октября, были полностью проведены сварочные работы, завершено бетонное покрытие площадки, проведена планировка территории.

«Благодаря тому, что сделан уклон, дождевая вода не задерживается и легко стекает с поля. Осталось установить 16 осветительных приборов в соответствии со всеми нормативами и уложить искусственное покрытие», – пояснил директор фирмы «Очамчарастрой» Саид Адлейба.

Жители села выражают признательность за оказанную существенную поддержку селу.

«Сегодня приходят радостные новости, что не только здесь, но и в других селах проводятся открытия подобных площадок. Такие важные мероприятия рождают веру, что люди захотят остаться в селе. Появилась надежда, что у нас, сельских жителей, есть позитивное будущее», – прокомментировал Роман Куркунава.

На стадионе смогут заниматься не только школьники и спортсмены, но и обычные жители села. На строительство данного объекта из республиканского бюджета выделено 5,3 млн рублей.

В середине декабря планируется завершить все ремонтно-строительные работы.