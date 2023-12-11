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Абхазия Информ

В РОССИИ В 11 РАЗ ВЫРОС СПРОС НА ТУРЫ В АБХАЗИЮ

Новости Понедельник, 11 декабря 2023 19:53
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В РОССИИ В 11 РАЗ ВЫРОС СПРОС НА ТУРЫ В АБХАЗИЮ

Сухум. 11 декабря 2023. Абхазия-Информ. В России в 11 раз вырос спрос на зимние туры в Абхазию. Об этом пишет РИА Новости. По количеству проданных туров в России Абхазия находится в числе лидеров наряду с ОАЭ, Таиландом и Египтом.

Отмечается, что в 2023 году продажи выросли в 3,5 раза по сравнению с предыдущим годом.

Преимуществом Абхазии называют безвизовый режим, возможность въезда с российским паспортом, повсеместное использование русского языка, свежие фрукты и овощи, цитрусы и местное вино.

Средняя продолжительность поездки составляет восемь суток, а средняя стоимость тура – 57 тыс. рублей.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 11 декабря 2023 19:56

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