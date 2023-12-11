ВЫЕЗД В АБХАЗИЮ МОГУТ ПРИРАВНЯТЬ К ВНУТРЕННЕМУ ТУРИЗМУ

Сухум. 11 декабря 2023. Абхазия-Информ. Абхазию могут приравнять в туризме ко внутренним направлениям. Законопроект с такими предложениями был внесен на этой неделе в Госдуму. Предполагается, что туроператоры по внутреннему туризму смогут отправлять туристов и за рубеж, но только в некоторые страны. Списка в документе нет, но в пояснительной записке говорится, что речь идет «о странах СНГ» и «дружественных странах».

Это не значит, что при переходе КПП «ПСОУ» не будут проверять задолженность у судебных приставов или перестанут требовать документы на детей. Также непозволительно будет пересекать границу с Абхазией бывшим военным, у которых «невыезд».

Поправки лишь дают финансовые бонусы туроператорам. Компании, отправляющие туристов в эти страны, хотят получить статус «внутрироссийских». А это значит, что размер их так называемой фингарантии будет в разы меньше, чем у тех, кто продает туры за рубеж.

Для сравнения, у туроператоров в сфере заграничного туризма размер фингарантии варьируются от 10 до 50 млн рублей. Для тех, кто продает туры по внутренним направлениям, – всего 500 тыс. рублей. Это взносы в резервный фонд на непредвиденные расходы в случаях ЧП.

«Риски таких нововведений минимальны, поскольку речь идет о ближайших соседях, и вывоз туристов отсюда – не проблема. Фактически эти страны – почти внутренний туризм. Инициатива облегчит внутренним туроператорам расширение ассортимента в этих странах», – цитирует Аtorus.ru Сергея Ромашкина, гендиректора компании «Дельфин».

При этом, по его словам, важно отслеживать, чтобы такие туроператоры по внутреннему туризму с льготной фингарантией не реализовывали туры в страны, которые не вошли в список правительства.

Артур Мурадян, вице-президент АТОР, гендиректор компании Space Travel, соглашается, что идея приравнять некоторые страны к внутренним направлениям может позитивно отразиться на рынке.

«На мой взгляд, критерием, по которому можно было приравнять страну к внутреннему направлению, мог бы быть факт того, пускает ли эта страна к себе россиян по российскому внутреннему паспорту или нет. Если задействуется загранпаспорт, то риски возрастают и требования должны быть жесткими», – полагает Артур Мурадян.

Критерий внесения стран в список «приравненных к внутренним направлениям туризма» должен быть уточнен в самом законопроекте, чтобы не было путаницы.

https://sochi1.ru/text/world/2023/12/10/73004063/?from=yanews&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop