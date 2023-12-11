ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕПУТАТАМИ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ

Сухум. 11 декабря 2023. Абхазия-Информ. Актуальные вопросы внутренней и внешней политики обсудили на встрече президент Аслан Бжания и депутаты Парламента Абхазии. Во встрече также принимали участие вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, первый вице-премьер Джансух Нанба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган и министр юстиции Анри Барциц.

Спикер Парламента Лаша Ашуба отметил, что встречу с президентом планировали провести еще в ноябре.

«Рассчитываю на то, что у нас будет открытый, откровенный, конструктивный разговор. Есть возможность озвучить все интересующие вопросы, также услышать мнения по актуальным вопросам внутренней и внешней повестки», – сказал Лаша Ашуба.

В ходе встречи Аслан Бжания отметил, что Абхазия за прошедшие 30 лет прошла путь от максимального единения на фоне непосредственной вражеской угрозы до максимальной разобщенности на фоне внутриполитических событий последних десятилетий.

«На этом фоне тысячи наших сограждан сталкиваются с огромным количеством нерешенных проблем. Это вынуждает их обращаться за адресной помощью в различные органы власти – к президенту, премьер-министру, депутатам Парламента, чтобы хоть как-нибудь решить свои проблемы. Так, за последние три года ко мне обратилось свыше 8700 граждан с просьбой об оказании адресной материальной помощи, том числе на преодоление последствий стихийных бедствий, за оплатой на обучение своих детей и на лечение тяжелобольных. За это время на поддержку граждан из Резервного фонда президента и бюджета было выделено 1 млрд 40 млн 736 тыс. 185 рублей», – сказал президент.

Глава государства отметил, что мир вокруг Абхазии «буквально за последние пару лет стал гораздо менее уютным и спокойным, чем был ранее».

«Чтобы спокойно засыпать и просыпаться, чтобы не беспокоиться о судьбе наших детей, нужна армия, нужна военная сила. Армия современная, оснащенная ракетами и дронами, с системой ПВО и РЭБ, с противолодочными ракетами и катерами. Армия, в которой солдаты одеты, экипированы и обучены в соответствии с современными требованиями, армия, в которой достаточно современной техники, танков, самолетов и вертолетов для решения возникающих задач по обороне территории Абхазии от вражеского вторжения», – подчеркнул Аслан Бжания.

Президент отметил, что республика имела возможность перевооружить армию, оснастить и обучить ее вместе со стратегическим союзником – Российской Федерацией, было соответствующее предложение, были обозначены приемлемые условия, были просчитаны все плюсы, но этого не произошло. «Сегодня все это приходится делать нам самим: мы на свои деньги ремонтируем самолеты, строим линии укреплений, казармы, оснащаем личный состав Вооруженных Сил, покупаем и производим дроны и прочую технику. К сожалению, предпринимаемых нами мер недостаточно», – сказал Аслан Бжания.

По словам президента, Абхазия является одной из болевых точек нынешнего глобального противостояния. Запад, в лице США и европейских стран, не хочет видеть Абхазию частью мира.

«Они хотят, чтобы наша столица была не в Сухуме, а в Тбилиси, и планомерно работают над тем, чтобы это произошло. Это им нужно для того, чтобы показать миру ничтожность признания Российской Федерацией нашего суверенитета, а также, чтобы показать Грузии и другим странам региона, что ключ к решению проблем лежит в их кармане. Они делают все возможное и невозможное, чтобы в Абхазии не было никакого развития», – подчеркнул он.

Абхазия, по мнению главы государства, определившись со своим курсом и союзниками, должна стремиться стать частью иной архитектуры мира, новой системы безопасности, построенной на взаимном уважении, признании суверенитета и союзнической интеграции.

«Вот почему мы с Россией! По этой причине мы нацелены на выстраивание с ней таких отношений. Абхазия вместе с Россией оказалась частью глобального кризиса. Вся Европа погружается в этот конфликт. Запасы человеческих сил, запасы имущественные, богатство европейских стран расточаются и уже расточились, а СВО вступила в свою последнюю фазу решительного столкновения на Украине. Полагаю, не надо объяснять, что исход происходящей там кровавой трагедии уже недалек», – отметил глава государства.

Аслан Бжания также высказал мнение, что не следует всегда надеяться на безвозмездную российскую помощь, поскольку будут другие, более пострадавшие от сегодняшних боевых действий регионы, куда и направятся все средства.

Президент сказал, что в последнее время часто слышит «совершенно безумную критику, которая сводится к тому, что мы слишком много внимания уделяем экономическим вопросам, инвестициям, бизнесу».

«Коллеги, а как же иначе? Покажите мне того, кто научился решать проблемы безопасности и вооружения армии одними только словами? Скажите, какими словами можно вылечить онкологического больного, семье которого не хватает денег, чтобы проследовать с ним в клинику? Какие слова покроют разницу между зарплатой учителя младших классов и ценами на рынке? Так что прежде, чем говорить о том, как нам получше обустроить Абхазию, какие реформы провести, как выстроить национальную систему образования и здравоохранения, перевооружить и оснастить армию, провести дороги, коммуникации, выстроить бесперебойную систему электроснабжения, нам следует ответить на главный вопрос – где взять на это финансовые ресурсы?» – подчеркнул президент.

«Ответ на этот вопрос должны найти мы с вами, у себя. При этом мы должны сохранить все социальные функции нашего государства, что само по себе накладывает существенные ограничения на область поиска. Мы не можем себе позволить отказаться от социальных обязательств перед народом. Мы не можем в одночасье выстроить идеальную банковскую систему, насыщенную капиталом настолько, чтобы можно было кредитовать отрасли народного хозяйства. Мы очень ограничены в возможностях выбора того, что может стать необходимым товаром, за который нам даст деньги рынок. То есть, нам необходимо определить товар, за который мы получим свои честно заработанные деньги, которым будем вольны распоряжаться по усмотрению и потребностям нашего государства», – сказал президент.

При этом он подчеркнул, что «этим товаром не может быть земля – несмотря на многочисленные объявления о продаже участков, продажа земли на государственном уровне исключена, таковы законы Республики Абхазия», – констатировал А. Бжания.

«У нас только начинают развиваться транзитные возможности, и доход от транзита все еще невелик, а работы по развитию транзита и логистики предстоит много: от восстановления воздушного сообщения, до развития морского, железнодорожного, сухопутного сообщения», – добавил президент.

По словам Аслана Бжания, туризм – как основа экономики, гостеприимство – как национальный бренд, круглогодичная работа в этой сфере – вот что должно и может приносить максимум денег, которых так не хватает нашей стране.

«Этот рынок находится в нашей стране, он подконтролен нам, регулируется нашими законами, и он должен стать локомотивом нашей экономики. Другого пути у нас попросту нет, а в текущем глобальном кризисе сложилась ситуация, при которой в нашем туристическом рынке прямо заинтересован наш сосед и стратегический союзник», – сказал он.

По мнению президента, основной риск в процессе производства и продажи товаров и услуг должен нести бизнес, частный или иностранный инвестор, но никак не государство.

«Вот почему нам следует совместить в одном подходе существующий спрос, сложившуюся политическую и рыночную конъюнктуру, бережное использование имеющихся в наличии ресурсов, основной национальный бренд, и сделать это таким образом, чтобы оно приносило прибыль как на этапе создания, так и на этапе эксплуатации. Таким ответственным, выгодным для государства и народа способом получения средств на самые важные цели является проект закона о правовом статусе апартаментов и апарт-отелей, который уже поступил на рассмотрение в Народное Собрание и с которым вы имели возможность ознакомиться. В равной степени это касается и Межправительственного соглашения о взаимном признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам, Соглашения между Правительствами Республики Абхазия и Российской Федерации об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Абхазии и других», – сказал Аслан Бжания.

Президент коснулся и темы противодействия деятельности по незаконной добыче криптовалют. Он отметил, что в Парламент был внесен проект закона, согласно которому компетентные органы могут изымать с возможностью последующей конфискации оборудование для добычи криптовалюты, в том числе и трансформаторы, установленные исключительно для добычи криптовалюты.

«На сегодняшний день законодателями рассмотрен аналогичный законопроект, правда, не затрагивающий трансформаторы, и уже принят в первом чтении. Убежден, что закон следует принять незамедлительно, конфискации должно подлежать как оборудование для добычи, так и трансформаторы. Тем самым мы сумеем придать мощный импульс для усиления борьбы с незаконной добычей криптовалюты. Не одна только исполнительная ветвь власти нуждается в этом законе. Если мы намерены бороться с незаконными подключениями, а не создавать видимость борьбы, то нам нужно безвозвратно изымать эту аппаратуру. В этом вопросе мы с вами должны быть едины. Экономика и вся энергосистема Абхазии нуждается в этом законе», – подчеркнул Аслан Бжания.

«Некоторые отягощенные цинизмом политики пытаются очернить нашу работу, представляя ее как плод личных интересов руководителей государства. Реальность такова, что любой руководитель Абхазии оказывается перед лицом простых фактов. Эти факты таковы, что из 145 тысяч трудоспособного населения официально трудоустроены 43 тысячи. Еще 25 тысяч – самозаняты. Остается 75 тысяч человек, наших сограждан, которые не имеют никакой работы», - сказал Президент. По его словам, для создания рабочих мест требуются инвестиции в экономику в размере не менее 300 млрд рублей. «Вот, о чем следует говорить и аргументированно спорить и к чему следует стремиться каждому из нас! Убежден, что если мы сумеем реализовать наши планы, то сумеем найти средства на безопасность и развитие Абхазии, наше государство сумеет реализовывать свою социальную функцию, наши дети получат средства на образование, наше село получит рынок сбыта, наш народ получит здравоохранение и все другие составляющие нормально работающего государства с крепкой экономикой. И мы сумеем ответить на важнейший моральный вопрос, стоящий перед нами накануне Нового 2024 года», – завершил свое выступление в Парламенте Аслан Бжания. Далее глава государства и народные избранники обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития страны.

Президент детально ответил и на интересующие депутаты вопросы.

Об этом сообщает сайт главы государства.