НА ВЕРНОСТЬ РОДИНЕ
Сухум. 11 декабря 2023. Абхазия-Информ. На плацу Генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазия состоялась церемония принятия Военной присяги призывниками. По традиции сюда пришли родственники и близкие будущих защитников Родины.
С поздравлениями и напутственными словами к военнослужащим обратились представители командования Министерства обороны.
В учебном центре Минобороны будущие защитники Отечества прошли курс молодого бойца, в ходе которого проходили занятия по строевой, физической и огневой подготовке, а также общевоинским уставам.
После принятия присяги военнослужащие, согласно распределению, были направлены для дальнейшего прохождения службы в воинские части и подразделения Минобороны.
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