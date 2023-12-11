НА ВЕРНОСТЬ РОДИНЕ

Сухум. 11 декабря 2023. Абхазия-Информ. На плацу Генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазия состоялась церемония принятия Военной присяги призывниками. По традиции сюда пришли родственники и близкие будущих защитников Родины.

С поздравлениями и напутственными словами к военнослужащим обратились представители командования Министерства обороны.

В учебном центре Минобороны будущие защитники Отечества прошли курс молодого бойца, в ходе которого проходили занятия по строевой, физической и огневой подготовке, а также общевоинским уставам.

После принятия присяги военнослужащие, согласно распределению, были направлены для дальнейшего прохождения службы в воинские части и подразделения Минобороны.