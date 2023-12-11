В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ПОСВЯЩЕННЫЙ 70-ЛЕТИЮ ДАУРА ЗАНТАРИЯ

Сухум. 11 декабря 2023. Абхазия-Информ. Даур Зантария – абхазский и русский прозаик, поэт эссеист, киносценарист будет включен в список личностей серии «Жизнь замечательных людей». Об этом Абхазия-Информ сообщила директор Центра Даура Зантария в Сухуме Циза Гунба. Книжная серия биографий «Жизнь замечательных людей» основана с 1933 года Максимом Горьким.

В Москве к 70-летию Даура Зантария состоялся творческий вечер памяти «Незабываемые имена». Мероприятие прошло в Ассоциации союзов писателей и издателей России в «Доме Ростовых». В вечере участвовали Циза Гумба, поэт и переводчик Анил Джанвиджай (Индия), историк Юрий Анчабадзе, писатели Леонид Бахнов, Виктор Куллэ, Марина Москвина, Владислав Отрошенко, Денис Чачхалия, музыкант Сергей Летов и художник Леонид Тишков.

Организаторы – Даниил Файзов и исследователь творчества Даура Зантария, писатель и антрополог Игорь Сид.

Из выступления участника мероприятия Беслана Кобахия: «Многие вещи, которые написал наш Даур Зантария, они показывают каким мастером и художником слова он был. «Край одноногих женихов» – так Даур называл послевоенную Абхазию. Ведь так и было. Сколько в после войны в Абхазии осталось людей с ограниченными физическими возможностями из-за подрыва на мине или артобстрела. Многие ребята тогда потеряли ноги. Эти строки Даура – до мурашек.. Как всегда. У него есть еще выражение: «Пока еще отбрасываем тени и отражаться можем в зеркалах!». Это означает – пока мы живы!»

По словам Беслана Кобахия, Даур Зантария обогащал русский язык и благодаря Марии Москвиной, мир узнал о нем. После разговора с Москвиной он шутил: «Жаль. что у меня фамилия не Даур Сухумский».

Даур Зантария – абхазский и русский прозаик, поэт эссеист, киносценарист. Родился в 1953 году в селе Тамыш Абхазской ССР, скончался в 2001 году в Москве. Окончил филологический факультет Сузумского пеинститута им. А.М Горького. И высшие курсы кинсценаристов в Москве. Проза публиковалась в журналах «Доужба народов», «Знамя», «Новый мир», стихи – в журнале «Новый мир». Автор книг прозы «набережная» 1981. «Нар улбааит» (1984), «Быстроногий олень» (1988), «Золотое колесо» (1998) , «Колхидский странник» (2002), «Мир за игольным ушком» (2007), книга стихов «Аукцион» (1990) и др.

Произведения Даура Зантария переводились на английский, турецкий и на хинди.