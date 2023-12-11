ЛЕОНИД АРИСТАВА – ЧЕМПИОН ТУРНИРА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ
Сухум. 11 декабря 2023. Абхазия-Информ. В Санкт-Петербурге прошёл традиционный турнир по вольной борьбе, посвященный памяти чемпиона СССР В.Г. Радионова. В нем принимали участие 180 спортсменов из Калининграда, Амурской области, Ставропольского и Краснодарского краев, Карелии, Московской области и Москвы, Армении, Белоруссии, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Абхазии.
Нашу республику представляли спортсмены Управления по делам молодежи и спорта.
Аристава Леонид стал чемпионам турнира, заняв первое место в своей весовой категории. Бронзовым призером стал Кархалава Дамей.
Тренируют спортсменов Берая Игорь и Алабян Размик.
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