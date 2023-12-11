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СУХУМСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ЗАНЯЛИ ПЕРВОЕ ОБЩЕКОМАНДНОЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ И ПЕРВЕНСТВЕ АБХАЗИИ ПО ТАЙСКОМУ БОКСУ

Новости Понедельник, 11 декабря 2023 17:16
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СУХУМСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ЗАНЯЛИ ПЕРВОЕ ОБЩЕКОМАНДНОЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ И ПЕРВЕНСТВЕ АБХАЗИИ ПО ТАЙСКОМУ БОКСУ

Сухум. 11 декабря 2023. Абхазия-Информ. В поселке Агудзера Гулрыпшского района прошли чемпионат и первенство Республики Абхазия на «Кубок Георгия Победоносца» по тайскому боксу. В них приняли участие более 120 спортсменов из Сухума, Гудауты, Очамчыры и Гала.

Первое общекомандное место заняли спортсмены из Сухума, второе место у команды из Гудауты, третьими стали спортсмены из Гала.

По словам главного тренера сборной Абхазии, президента Федерации тайского бокса «Георгий Победоносец» Теймураза Гергедава соревнования являлись отборочными для формирования сборной команды республики.

Федерация тайского бокса Абхазии БК «Георгий Победоносец» благодарит за оказанную помощь в организации турнира главу Гулрыпшского района Саида Харазия, председателя Комитета по делам молодежи и спорта Нури Тарба, директора СОК «Агудзера» Мурмана Какубава.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 11 декабря 2023 17:19

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