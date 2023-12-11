СУХУМСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ЗАНЯЛИ ПЕРВОЕ ОБЩЕКОМАНДНОЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ И ПЕРВЕНСТВЕ АБХАЗИИ ПО ТАЙСКОМУ БОКСУ

Сухум. 11 декабря 2023. Абхазия-Информ. В поселке Агудзера Гулрыпшского района прошли чемпионат и первенство Республики Абхазия на «Кубок Георгия Победоносца» по тайскому боксу. В них приняли участие более 120 спортсменов из Сухума, Гудауты, Очамчыры и Гала.