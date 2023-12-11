 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Документы

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Календарь событий

« Декабрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АНСАМБЛЬ «ГУНДА» ГОТОВИТСЯ ОТМЕТИТЬ ЮБИЛЕЙ

Новости Понедельник, 11 декабря 2023 17:10
Оцените материал
(0 голосов)
АНСАМБЛЬ «ГУНДА» ГОТОВИТСЯ ОТМЕТИТЬ ЮБИЛЕЙ

Сухум. 11 декабря 2023. Абхазия-Информ. Вокально-инструментальный ансамбль «Гунда» готовится отметить свое 45-летие в Абхазской филармонии. Основателем известного ансамбля является Роза Чамагуа – художественный руководитель коллектива, народная артистка Республики Абхазия, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III степени.

В составе ансамбля сегодня 15 представительниц прекрасного пола, шесть из них – заслуженные артистки Абхазии.

В свое время коллектив объехал с аншлагами города России и Северного Кавказа, посетил Болгарию и Турцию. Среди творческих побед «Гунды» особое место занимает Всемирный фестиваль «World Folk», где девушки завоевали золотую медаль, приз «Золотой Орфей», а художественный руководитель была удостоена звания «Маэстро».

Большое значение участницы ансамбля уделяют концертам, которые проводит «Гунда» в городах и сёлах Абхазии.

Роза Чамагуа отмечает: «Нас обычно не хотят отпускать, сельчане – очень благодарные зрители. Песня лечит рану. Это так и когда мне тяжело, меня спасает только работа и мои родные и близкие, мои девчата из ансамбля «Гунда». О чем я мечтаю? О том, чтобы народная музыка, народные инструменты звучали всегда!»

18 декабря гости юбилейного концерта «Гунды» услышат как известные, уже полюбившиеся песни под аккомпанемент абхазских народных инструментов, так и недавно написанные авторские композиции.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 11 декабря 2023 17:16

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ТАМОЖЕННИКАМИ ИЗЪЯТЫ ЧЕТЫРЕ АППАРАТА ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ СУХУМСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ЗАНЯЛИ ПЕРВОЕ ОБЩЕКОМАНДНОЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ И ПЕРВЕНСТВЕ АБХАЗИИ ПО ТАЙСКОМУ БОКСУ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.