АНСАМБЛЬ «ГУНДА» ГОТОВИТСЯ ОТМЕТИТЬ ЮБИЛЕЙ
Сухум. 11 декабря 2023. Абхазия-Информ. Вокально-инструментальный ансамбль «Гунда» готовится отметить свое 45-летие в Абхазской филармонии. Основателем известного ансамбля является Роза Чамагуа – художественный руководитель коллектива, народная артистка Республики Абхазия, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III степени.
В составе ансамбля сегодня 15 представительниц прекрасного пола, шесть из них – заслуженные артистки Абхазии.
В свое время коллектив объехал с аншлагами города России и Северного Кавказа, посетил Болгарию и Турцию. Среди творческих побед «Гунды» особое место занимает Всемирный фестиваль «World Folk», где девушки завоевали золотую медаль, приз «Золотой Орфей», а художественный руководитель была удостоена звания «Маэстро».
Большое значение участницы ансамбля уделяют концертам, которые проводит «Гунда» в городах и сёлах Абхазии.
Роза Чамагуа отмечает: «Нас обычно не хотят отпускать, сельчане – очень благодарные зрители. Песня лечит рану. Это так и когда мне тяжело, меня спасает только работа и мои родные и близкие, мои девчата из ансамбля «Гунда». О чем я мечтаю? О том, чтобы народная музыка, народные инструменты звучали всегда!»
18 декабря гости юбилейного концерта «Гунды» услышат как известные, уже полюбившиеся песни под аккомпанемент абхазских народных инструментов, так и недавно написанные авторские композиции.
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