ТАМОЖЕННИКАМИ ИЗЪЯТЫ ЧЕТЫРЕ АППАРАТА ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ

Сухум. 11 декабря 2023. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями т/п «Псоу» совместно с должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями в зоне таможенного контроля легкового транспорта по направлению «Импорт» было остановлено и подвергнуто досмотру автотранспортное средство, управляемое гражданином Республики Абхазия.

В результате досмотра были обнаружены и изъяты скрытые от таможенного контроля ограниченные к ввозу на территорию Республики Абхазия 4 аппарата для извлечения криптовалюты.

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.