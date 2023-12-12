В АБХАЗИЮ ПРИБЫЛА ДЕЛЕГАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Сухум. 12 декабря 2023. Абхазия-Информ. В Торгово-промышленной палате Абхазии состоялась встреча президента ТПП Тамилы Мерцхулава с делегацией Краснодарского края во главе с Анатолием Ротаренко, руководителем аналитического центра Фонда «Центр координации экспортно – ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства». Делегация прибыла в республику с бизнес-миссией в целях укрепления и развития экономического сотрудничества между Краснодарским краем и Абхазией. В ее составе – представители субъектов малого и среднего предпринимательства.

Встреча прошла в дружественной и конструктивной атмосфере.

Гости предоставили подробную информацию о продуктах и услугах, которые предлагают региональные предприятия Краснодарского края. Они также обсудили возможность дальнейшего делового сотрудничества и реализацию потенциальных проектов между компаниями обеих сторон.

В свою очередь Тамила Мерцхулава выразила готовность оказать необходимую поддержку и обеспечить все условия для успешного взаимодействия абхазских и краснодарских предпринимателей.

В рамках бизнес-миссии, представители Центра поддержки экспорта Краснодарского края провели ряд встреч с потенциальными партнерами и представителями бизнес-сообщества Абхазии, в ходе которых произошел обмен опытом и знаниями, а также обсуждались возможности для будущего сотрудничества и взаимодействия.

Организация данной бизнес-миссии и встречи с ТПП Абхазии подтверждают стремление Краснодарского края к активному развитию экономических связей, подчеркивает важность международного сотрудничества и его положительное влияние на развитие бизнеса и экономики в целом.

Во встрече принимали участие начальник Управления сертификации, деловой информации и консультации Лана Киут и начальник Управления по работе с членами ТПП, предприятиями и общественными организациями Кира Зекир-оглы.