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Абхазия Информ

13 ДЕКАБРЯ БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РЯД РАЙОНОВ СТОЛИЦЫ

Новости Вторник, 12 декабря 2023 19:22
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Сухум. 12 декабря 2023. Абхазия-Информ.. МУП СУЭС Администрации города Сухум доводит до сведения потребителей электроэнергии, что 13 декабря, в связи с проведением работ РУП «Черноморэнерго» на подстанции «Сухум-1», с 10.00 до 15.00 будет прекращена подача электроэнергии в районе рынка, центральной части столицы, на Старый поселок, частично на улицах Аргун, Семерджиева, Эшба и в районе СОИ.

СУЭС приносит свои извинения за доставленные неудобства.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 12 декабря 2023 19:26

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