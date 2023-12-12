13 ДЕКАБРЯ БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РЯД РАЙОНОВ СТОЛИЦЫ

Сухум. 12 декабря 2023. Абхазия-Информ.. МУП СУЭС Администрации города Сухум доводит до сведения потребителей электроэнергии, что 13 декабря, в связи с проведением работ РУП «Черноморэнерго» на подстанции «Сухум-1», с 10.00 до 15.00 будет прекращена подача электроэнергии в районе рынка, центральной части столицы, на Старый поселок, частично на улицах Аргун, Семерджиева, Эшба и в районе СОИ.

СУЭС приносит свои извинения за доставленные неудобства.