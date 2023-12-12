13 ДЕКАБРЯ БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РЯД РАЙОНОВ СТОЛИЦЫ
Новости Вторник, 12 декабря 2023 19:22
Сухум. 12 декабря 2023. Абхазия-Информ.. МУП СУЭС Администрации города Сухум доводит до сведения потребителей электроэнергии, что 13 декабря, в связи с проведением работ РУП «Черноморэнерго» на подстанции «Сухум-1», с 10.00 до 15.00 будет прекращена подача электроэнергии в районе рынка, центральной части столицы, на Старый поселок, частично на улицах Аргун, Семерджиева, Эшба и в районе СОИ.
СУЭС приносит свои извинения за доставленные неудобства.
Последнее от Super User
- В АБХАЗИЮ ПРИБЫЛА ДЕЛЕГАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
- 1610 НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ЗА НЕДЕЛЮ
- В ГОСФИЛАРМОНИИ ПРОШЛО ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ АБХАЗИИ
- АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ
- ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АНСАМБЛЯ НАРОДНОЙ ПЕСНИ И ТАНЦА АБХАЗИИ