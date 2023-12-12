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Абхазия Информ

СЕРИЯ «CAVALERIA VLL» ХУДОЖНИКА АЛЕКСЕЯ ШЕРВАШИДЗЕ ПРЕДСТАВЛЕНА НА ВЫСТАВКЕ «ЭЛЕМЕНТЫ»

Новости Вторник, 12 декабря 2023 20:14
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СЕРИЯ «CAVALERIA VLL» ХУДОЖНИКА АЛЕКСЕЯ ШЕРВАШИДЗЕ ПРЕДСТАВЛЕНА НА ВЫСТАВКЕ «ЭЛЕМЕНТЫ»

Сухум. 12 декабря 2023. Абхазия-Информ. Российская академия художеств представляет выставку «Элементы», где будут выставлены произведения, созданные членами Отделения новейших художественных течений Российской академии художеств в последние годы.

В экспозиционном пространстве зрители увидят работы академиков РАХ Юрия Аввакумова, Александра Пономарева, Кахабера Сургуладзе, членов-корреспондентов РАХ Екатерины Бубновой, Сергея Денисова, Ивана Колесникова, Марии Калининой, Юлии Смоленковой, Марины Худяковой, Гора Чахала, Анатолия Чечика и Алексея Шервашидзе.

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Прочитано 13 раз Последнее изменение Вторник, 12 декабря 2023 20:17

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