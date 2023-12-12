МЧС ОПРОВЕРГАЕТ РАСПРОСТРАНЯЕМУЮ ФЕЙКОВУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Сухум. 12 декабря 2023. Абхазия-Информ. МЧС Абхазии доводит до сведения населения республики, что информация, распространяемая некоторыми интернет-ресурсами о якобы проводимой спасательным ведомством страны инвентаризации убежищ оборонного характера и приобретении у населения жилой собственности под эти нужды, является недостоверной, фейковой и не заслуживает доверия.