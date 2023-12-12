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24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
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Абхазия Информ

МЧС ОПРОВЕРГАЕТ РАСПРОСТРАНЯЕМУЮ ФЕЙКОВУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Новости Вторник, 12 декабря 2023 20:18
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Сухум. 12 декабря 2023. Абхазия-Информ. МЧС Абхазии доводит до сведения населения республики, что информация, распространяемая некоторыми интернет-ресурсами о якобы проводимой спасательным ведомством страны инвентаризации убежищ оборонного характера и приобретении у населения жилой собственности под эти нужды, является недостоверной, фейковой и не заслуживает доверия.

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