МЧС ОПРОВЕРГАЕТ РАСПРОСТРАНЯЕМУЮ ФЕЙКОВУЮ ИНФОРМАЦИЮ
Новости Вторник, 12 декабря 2023 20:18
Сухум. 12 декабря 2023. Абхазия-Информ. МЧС Абхазии доводит до сведения населения республики, что информация, распространяемая некоторыми интернет-ресурсами о якобы проводимой спасательным ведомством страны инвентаризации убежищ оборонного характера и приобретении у населения жилой собственности под эти нужды, является недостоверной, фейковой и не заслуживает доверия.
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