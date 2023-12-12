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Абхазия Информ

АНСАМБЛЬ «ГУНДА» УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОЛЬКЛОРНОМ ФЕСТИВАЛЕ «АРФЭ»

Новости Вторник, 12 декабря 2023 20:20
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АНСАМБЛЬ «ГУНДА» УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОЛЬКЛОРНОМ ФЕСТИВАЛЕ «АРФЭ»

Сухум. 12 декабря 2023. Абхазия-Информ. Вокально-инструментальный ансамбль «Гунда» принимает участие в Международном фольклорном фестивале «Арфэ», который проходит в Северной Осетии-Алании в рамках Года осетинской Нартиады. В нем участвуют профессиональные и самодеятельные фольклорные творческие коллективы из регионов Северокавказского федерального округа, Абхазии и Южной Осетии.

В программе три номинации: «Инструментальное творчество», «Музыкальный фольклор» и «Хореография».

11 декабря в районах республики состоялись совместные концерты приглашенных участников и творческих коллективов Северной Осетии.

12 декабря пройдет Гала-концерт участников.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 12 декабря 2023 20:23

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