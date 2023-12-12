АНСАМБЛЬ «ГУНДА» УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОЛЬКЛОРНОМ ФЕСТИВАЛЕ «АРФЭ»

Сухум. 12 декабря 2023. Абхазия-Информ. Вокально-инструментальный ансамбль «Гунда» принимает участие в Международном фольклорном фестивале «Арфэ», который проходит в Северной Осетии-Алании в рамках Года осетинской Нартиады. В нем участвуют профессиональные и самодеятельные фольклорные творческие коллективы из регионов Северокавказского федерального округа, Абхазии и Южной Осетии.