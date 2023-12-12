ТЕАТРЫ АБХАЗИИ ПОДГОТОВИЛИ НОВОГОДНИЕ СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Сухум. 12 декабря 2023. Абхазия-Информ. В преддверии Нового года Абхазский государственный театр им. С.Чанба, Абхазский государственный молодежный театр и Русский театр драмы им. Ф. Искандера подготовили детские спектакли на русском и абхазском языках.

В Абхазском театре с 25 по 30 декабря, 2 и 3 января состоится премьера спектакля «Снегурочка» по пьесе А.Н. Островского. На абхазский язык пьесу перевела поэтесса Нелли Тарба. Режиссер-постановщик новогоднего представления – заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун.

Молодежный театр подготовил для детей спектакль «Новогоднее приключение» на абхазском языке. Режиссер-постановщик – Ахра Кварчия. Премьера состоится 28 декабря на сцене Абхазского государственного драмтеатра им. С. Чанба.

27 декабря в РУСДРАМе покажут спектакль «Новогодняя сказка». Режиссер-постановщик представления – заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания. Также в новогодние праздничные дни РУСДРАМ покажет спектакли для взрослых: 3 января «Радость вопреки всему», 4 января «Евгений Онегин», 5 января – «Последний из ушедших».