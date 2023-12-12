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Абхазия Информ

ГЛАВА МИД АБХАЗИИ НАХОДИТСЯ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В СИРИИ

Новости Вторник, 12 декабря 2023 20:32
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ГЛАВА МИД АБХАЗИИ НАХОДИТСЯ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В СИРИИ

Сухум. 12 декабря 2023. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Республики Абхазия Инал Ардзинба прибыл в Сирийскую Арабскую Республику для обсуждения вопросов международной и двусторонней абхазо-сирийской повестки.

Глава МИД вместе с бригадными генералами Министерства обороны Сирийской Арабской Республики посетил Мемориал Неизвестного солдата в Дамаске, где почтил память Героев Сирии, отдавших свою жизнь за свободу и независимость страны.

Инал Ардзинба также посетил Музей боевой Славы Сирийской Арабской Республики и оставил запись в Книге памяти.

В этот же день в Дамаске состоялась встреча главы МИД Абхазии с министром иностранных дел и по делам соотечественников Сирийской Арабской Республики Фейсал Аль Микдадом.

Стороны обсудили вопросы региональной и международной повестки, а также ключевые аспекты абхазо-сирийских двусторонних отношений.

Главное по итогам встречи министры осудили авиаудары Израиля по объектам гражданской инфраструктуры Сирии. Отмечена и необходимость прекращения огня в секторе Газа. Главы МИД призвали международное сообщество обратить внимание на гуманитарную катастрофу в регионе.

Отмечен и нелегитимный характер санкционного режима Запада по отношению к Сирии.

Глава МИД Сирии подчеркнул, что согласно Меморандуму между МИДами двух стран он проводит работу по оказанию содействия расширению контактов Республики Абхазия на Ближнем Востоке. Фейсал Микдад поддержал решение о запрете проектов USAID в  Абхазии.

В Сирии в ближайшее время начнет работать Консульство Республики Абхазия. Абхазские специалисты и дипломаты смогут проходить курсы повышения квалафикации в Дипломатическом институте при МИД Сирии.

Сирия официально пригласила Абхазию к участию в крупной Дамасской международной ярмарке, которая пройдет в августе-сентябре следующего года. Глава МИД Сирии высказался в поддержку активизации контактов между вузами Абхазии и Сирии.

Абхазский и сирийски министры обсудили роль Абхазии как посредника в налаживании инвестиционных контактов между Сирией и Россией с возможностью проведения встреч в трехстороннем формате.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 12 декабря 2023 20:36

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