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Абхазия Информ

НА НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЯХ ДЕТЕЙ ЖДУТ КОНКУРСЫ С ПОДАРКАМИ И ПРИЗАМИ

Новости Вторник, 12 декабря 2023 20:45
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НА НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЯХ ДЕТЕЙ ЖДУТ КОНКУРСЫ С ПОДАРКАМИ И ПРИЗАМИ

Сухум. 12 декабря 2023. Абхазия-Информ. Управление образования Администрации г. Сухум ежегодно организует ряд новогодних праздничных мероприятий.

22 декабря, после торжественного открытия главной елки страны на площади Свободы, Управлением образования в 19:00 запланирован карнавал ростовых кукол. Все желающие могут сфотографироваться с любимыми персонажами известных мультфильмов. По обыкновению, подобные фотосессии вызывают массу положительных эмоций у детей, они с удовольствием фотографируются с ростовыми куклами, а наиболее смелые обнимаются и гладят огромных плюшевых зверушек – мультгероев, сошедших для них с экранов в волшебные новогодние дни.

23 и 24 декабря в 16:00 пройдут интерактивные игры детей с участием Деда Мороза и Снегурочки, а также ростовых кукол. Кульминацией игр будет традиционная фотосессия.

«Мероприятия проводятся на площади Свободы у главной елки страны. Добро пожаловать, ждем всех – и детей, и взрослых», – сказала начальник Управления образования Астанда Таркил.

25 декабря в 16:00 пройдет музыкальная театрализованная постановка учащихся образовательных учреждений. Помимо школьников в постановке примут участие профессиональные актеры абхазских театров. По окончании пройдут интерактивные игры детей с участием Деда Мороза и Снегурочки, а также ростовых кукол, и фотосессия.

«С 25 по 27 декабря после запланированных мероприятий будем бесплатно угощать детей сладкой выпечкой. Также проведем конкурсы с подарками и призами», – сказала Астанда Таркил.

26 декабря в 16:00 концерт учащихся образовательных учреждений. А затем состоятся ежедневные интерактивные игры детей с участием Деда Мороза и Снегурочки, ростовых кукол, и фотосессия.

27 декабря Управление образования организует сразу два мероприятия: в 15:00 на площади Свободы театрализованное представление «Снегурочка» (по ее окончании интерактивные игры с участием главных новогодних символов и ростовыми куклами, и фотосессии с ними), а в 16:00 это же представление покажут в парке им. Е. Эшба.

28 декабря в 16:00 на площади Свободы – «Новогодняя сказка». А затем ежедневные интерактивные игры с участием Деда Мороза и Снегурочки, ростовых кукол, и фотосессия.

29 декабря в 16:00 театрализованная постановка «Новогоднее чудо».

30 декабря в 16:00 интерактивные игры с участием Деда Мороза и Снегурочки, ростовых кукол, и фотосессия.

6 января в 15:00 у главной елки Управление образования покажет рождественскую театрализованную постановку «Щелкунчик». А затем состоятся интерактивные игры детей с участием Деда Мороза и Снегурочки, ростовых кукол, и фотосессия.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 12 декабря 2023 20:55

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