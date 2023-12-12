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Абхазия Информ

БЕСЛАН ЭШБА НАГРАЖДЕН ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАГРАДОЙ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Новости Вторник, 12 декабря 2023 20:55
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БЕСЛАН ЭШБА НАГРАЖДЕН ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАГРАДОЙ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Сухум. 12 декабря 2023. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба награжден государственной наградой Республики Северная Осетия-Алания – медалью «Во славу Осетии». Председатель Союза абхазских добровольцев РСО – Алания Игорь Кокоев рассказал, что в честь 30-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии по поручению главы Северной Осетии - Алании Сергея Меняйло ряду лиц вручена высокая награда.

«Глава Администрации города Сухум Беслан Эшба награжден государственной наградой «Во славу Осетии» за многолетний труд, за продвижение добровольческого движения и укрепление братских отношений между народами Северной Осетии и Абхазии. Мы знаем, что каждый доброволец почувствовал на себе отношение города и мэрии, уважение и внимание, теплое отношение, и мы благодарны абхазскому народу. Мы привезли братский салам. Хочу сказать, что Беслан Федорович из тех сыновей абхазского народа, которые уважают наш народ, а увидев осетина, появляется теплая улыбка на лице», – сказал Кокоев.

Беслан Эшба поблагодарил главу Северной Осетии-Алании и добровольца войны в Абхазии Игоря Кокоева за награду.

«Для меня большая честь получить такую награду из рук ветерана. Это добавляет дополнительную ответственность для того, чтобы нам еще лучше работать, создавать правильную атмосферу и лучшие условия для нашего взаимодействия, для нашей дружбы, чтобы держали высоко планку, особенно, что касается добровольческого движения, позаботиться о ветеранах – местных и братьев-добровольцев. Огромное спасибо за такую высокую награду. Мы всегда готовы быть рядом, и дай бог, чтобы это не касалось военных дел, а чтобы всегда это было по хорошим поводам и мирным обстоятельствам», – сказал Беслан Эшба.

Во встрече участвовали советник президента Абхазии по вопросам взаимодействия с ветеранами-добровольцами Северного Кавказа Рисмаг Аджинджал, советник президента по вопросам спорта Ахра Ашуба, заместитель главы Администрации Сухума Автандил Сурманидзе.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 12 декабря 2023 20:58

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