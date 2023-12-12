 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Документы

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Календарь событий

« Декабрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЧАДОВ СНИМЕТ ФИЛЬМ В ГОРАХ АБХАЗИИ ЭКШН «ВОЛЧИЦА»

Новости Вторник, 12 декабря 2023 21:11
Оцените материал
(0 голосов)
ЧАДОВ СНИМЕТ ФИЛЬМ В ГОРАХ АБХАЗИИ ЭКШН «ВОЛЧИЦА»

Сухум. 12 декабря 2023. Абхазия-Информ. Абхазия станет местом съемок нового российского фильма под названием «Волчица». Режиссером проекта выступит Алексей Чадов, главную мужскую роль исполнит Павел Табаков. Действие фильма будет происходить во время Великой Отечественной войны. Волчица – девушка-маугли, живущая в лесах, встретит военного летчика, который совершил вынужденную посадку в Приэльбрусье. Снимать картину режиссер решил в Абхазии из-за местной природы.

«Мы в хорошей стадии запуска. Я сейчас вернулся из Абхазии. Я встречался там с министром культуры. Нас там ждут. Всем очень нравится эта история. Все объекты утверждены», – говорит Чадов.

Кто исполнит роль главной героини пока неизвестно, на роль претендуют актрисы Мария Лисовая и Алена Михайлова.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 12 декабря 2023 21:23

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « БЕСЛАН ЭШБА НАГРАЖДЕН ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАГРАДОЙ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ В ПАРЛАМЕНТСКОМ КОМИТЕТЕ РАССМОТРЕЛИ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.