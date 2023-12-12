В ПАРЛАМЕНТСКОМ КОМИТЕТЕ РАССМОТРЕЛИ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ
Сухум. 12 декабря 2023. Абхазия-Информ. В Парламенте прошло заседание Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям, в котором приняли участие президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, первый вице-премьер Джансух Нанба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба и представитель президента в Парламенте, министр юстиции Анри Барциц.
Участники заседания рассмотрели следующие законопроекты:
– О государственных закупках;
– Жилищный кодекс Республики Абхазия;
– О введении в действие Жилищного кодекса Республики Абхазия;
– О внесении изменений в Воздушный кодекс Республики Абхазия;
– О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в части регулирования инвестиционного товарищества;
– Об инвестиционном товариществе.
Рассмотрев данные законопроекты, члены комитета приняли решение рекомендовать Парламенту утвердить их на ближайшем заседании сессии.
Затем в соответствии с повесткой дня заседания председатель парламентского Комитета Резо Зантария провел презентацию по теме «Реформирование электроэнергетики Республики Абхазия».
Участники заседания ознакомились и обсудили представленный проект.
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