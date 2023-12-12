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Абхазия Информ

В ПАРЛАМЕНТСКОМ КОМИТЕТЕ РАССМОТРЕЛИ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Новости Вторник, 12 декабря 2023 21:50
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В ПАРЛАМЕНТСКОМ КОМИТЕТЕ РАССМОТРЕЛИ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Сухум. 12 декабря 2023. Абхазия-Информ. В Парламенте прошло заседание Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям, в котором приняли участие президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, первый вице-премьер Джансух Нанба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба и представитель президента в Парламенте, министр юстиции Анри Барциц.

Участники заседания рассмотрели следующие законопроекты:

– О государственных закупках;

– Жилищный кодекс Республики Абхазия;

– О введении в действие Жилищного кодекса Республики Абхазия;

– О внесении изменений в Воздушный кодекс Республики Абхазия;

– О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в части регулирования инвестиционного товарищества;

– Об инвестиционном товариществе.

Рассмотрев данные законопроекты, члены комитета приняли решение рекомендовать Парламенту утвердить их на ближайшем заседании сессии.

Затем в соответствии с повесткой дня заседания председатель парламентского Комитета Резо Зантария провел презентацию по теме «Реформирование электроэнергетики Республики Абхазия».

Участники заседания ознакомились и обсудили представленный проект.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 12 декабря 2023 21:58

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