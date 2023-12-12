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Абхазия Информ

ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ РАБОТНИКОВ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНОВ АБХАЗИИ С ЮБИЛЕЕМ

Новости Вторник, 12 декабря 2023 21:54
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ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ РАБОТНИКОВ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНОВ АБХАЗИИ С ЮБИЛЕЕМ

Сухум. 12 декабря 2023. Абхазия-Информ. Владимир Делба поздравил работников финансовых органов Республики Абхазия с юбилеем. 12 декабря 1993 года был сделан важный шаг в послевоенной истории нашей страны. Тогда, 30 лет назад, первый Президент Республики Абхазия, Владислав Григорьевич Ардзинба, подписал закон об учреждении Министерства финансов Республики Абхазия.

За эти годы финансовые органы страны стали надежной опорой в решении важных экономических задач. Благодаря компетентности, ответственности и профессионализму работников финансовой сферы бюджетная система работает стабильно, обеспечивая социальную защиту граждан и развитие страны.

«Хочу выразить огромную благодарность работникам финансовой сферы за труд и верность своему делу. Ваш энтузиазм и желание развиваться помогают нашей стране преодолевать серьезные вызовы и решать сложные задачи.

Отдельно хочу выразить благодарность всем тем, кто стоял у истоков формирования главного финансового органа республики. Ветераны финансовой службы заложили прочный фундамент в будущие успехи страны.

Дорогие коллеги! Вы выбрали сложную и ответственную профессию и продолжаете быть верными своему выбору. Хочу поблагодарить всех работников финансовой сферы за хорошую работу. Желаю счастья, успехов в профессиональной деятельности, здоровья и благополучия!» – говорится в поздравлении.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 12 декабря 2023 21:58

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