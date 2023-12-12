ДЕЛЕГАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В РАБОТЕ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Сухум. 12 декабря 2023. Абхазия-Информ. Сегодня начала свою работу IV Международная конференция «Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ», в которой участвует делегация Парламента Республики Абхазия, прибывшая в Москву по приглашению председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Володина.

В составе делегации: председатель Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш, председатель Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Алхас Барциц, член Комитета по государственно-правовой политике Кан Кварчия, член Комитета по обороне и национальной безопасности Галуст Трапизонян и член Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям Эрик Рштуни.

Перед началом конференции, которая открылась в Колонном зале Дома союзов, ее участники возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены.

В конференции принимают участие представители более десяти государств. Ее модератором является председатель Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

На открытии конференции выступили первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков и руководители фракций политических партий, представленных в Госдуме.

Участники конференции обсудили вопросы развития парламентского измерения и формы сотрудничества, которые позволят повысить его эффективность.

В связи с решением глав государств – участников Содружества Независимых Государств об объявлении 2024 года в СНГ Годом волонтерского движения, одна из тем, которые были подняты на конференции, была посвящена деятельности политических партий в сфере добровольчества и волонтерства.

Депутат Парламента Беслан Халваш выступил на конференции, рассказав о волонтерской деятельности в Абхазии и международном сотрудничестве в гуманитарной сфере.

В рамках программы конференции запланированы встречи во фракциях Государственной Думы и посещение Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.