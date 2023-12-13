В СУХУМЕ НАГРАДЯТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО МАРАФОНА «КУЛЬТУРНЫЙ КОД»

Сухум. 13 декабря 2023. Абхазия-Информ. Сегодня в СШ №1 г. Сухум в 12:00 состоится торжественное награждение победителей мультимедийного марафона «Культурный код» и II международного конкурса на знание русской и абхазской словесности «Корни слов».

Марафон проводился кафедрой журналистики СКФУ совместно с министерством просвещения республики при поддержке Союза журналистов Абхазии.

В марафоне «Культурный код» приняли участие школьники и студенты из России и Абхазии. В школах республики – в столице Сухум, в Очамчыре, Гудауте, Лыхны, Гагре – преподаватели кафедры журналистики СКФУ провели мастер-классы для школьников – мастерская мультимедийных проектов «МедиаДрайв» предлагала школьникам попробовать себя в роли радиоведущего, видеоблогера, интернет-журналиста. Здесь ребята учились создавать подкасты, записывать и монтировать аудио и видео, создавать мультимедийные карты по достопримечательностям Абхазии.

Лучшие из созданных медиаматериалов были представлены на Международный молодежный конкурс мультимедийных проектов «Культурный код» в четырех номинациях.