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Абхазия Информ

В СУХУМЕ НАГРАДЯТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО МАРАФОНА «КУЛЬТУРНЫЙ КОД»

Новости Среда, 13 декабря 2023 09:37
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В СУХУМЕ НАГРАДЯТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО МАРАФОНА «КУЛЬТУРНЫЙ КОД»

Сухум. 13 декабря 2023. Абхазия-Информ. Сегодня в СШ №1 г. Сухум в 12:00 состоится торжественное награждение победителей мультимедийного марафона «Культурный код» и II международного конкурса на знание русской и абхазской словесности «Корни слов».

Марафон проводился кафедрой журналистики СКФУ совместно с министерством просвещения республики при поддержке Союза журналистов Абхазии.

В марафоне «Культурный код» приняли участие школьники и студенты из России и Абхазии. В школах республики – в столице Сухум, в Очамчыре, Гудауте, Лыхны, Гагре – преподаватели кафедры журналистики СКФУ провели мастер-классы для школьников – мастерская мультимедийных проектов «МедиаДрайв» предлагала школьникам попробовать себя в роли радиоведущего, видеоблогера, интернет-журналиста. Здесь ребята учились создавать подкасты, записывать и монтировать аудио и видео, создавать мультимедийные карты по достопримечательностям Абхазии.

Лучшие из созданных медиаматериалов были представлены на Международный молодежный конкурс мультимедийных проектов «Культурный код» в четырех номинациях.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Среда, 13 декабря 2023 09:42

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