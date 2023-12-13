В АГУ ПРОШЛА ЛЕКЦИЯ «КАВКАЗСКАЯ КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЙ»

Сухум. 13 декабря 2023. Абхазия-Информ. На кафедре политологии и социологии юридического факультета Абхазского государственного университета прошла лекция руководителя Центра социально-экономических исследований, кандидата философских наук, известного абхазского философа и общественно-политического деятеля Олега Дамения для студентов. Тема лекции – «Кавказская культура в контексте современных реалий».

Открывая встречу, заведующая кафедрой политологии и социологии, кандидат философских наук, доцент Эмма Гамисония отметила, что инициаторами данной лекции являются работники кафедры.

В ходе лекции Олег Несторович рассказал о геокультурном своеобразии Кавказа, о самопознании, о Кавказе и внешнем мире, о морали как о продукте культуры, о духовно-нравственной культуре, о социокультурном разнообразии и т.д.

После основной части лекции встреча продолжилась в формате дружеской беседы со студентами и профессорско-преподавательским составом юридического факультета АГУ.

Присутствовавший на лекции декан юридического факультета, кандидат юридических наук, доцент Сергей Смыр отметил, что молодежи Абхазии есть откуда черпать культуру – национальные традиции.

Доцент кафедры политологии и социологии, кандидат философских наук Далила Пилия выразила слова благодарности в адрес Олега Несторовича за познавательную и интересную лекцию, отметив, что сегодня на Кавказе не так много ученых, которые исследуют абхазскую культуру в контексте кавказской.