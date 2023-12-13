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Абхазия Информ

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА СО ШКОЛЬНИКАМИ ПРОШЛА В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ

Новости Среда, 13 декабря 2023 09:50
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА СО ШКОЛЬНИКАМИ ПРОШЛА В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 13 декабря 2023. Абхазия-Информ. Офицеры Управления Министерства обороны во взаимодействии с представителями Всемирного абхазо-абазинского конгресса провели профориентирование с учащимися 9, 10, 11 классов Дурипшинской школы Гудаутского района.

Министерством обороны уделяется особое внимание военно-патриотическому воспитанию молодежи, ведется планомерная работа по приему молодежи в высшие военно-учебные заведения.

Офицеры побеседовали со школьниками о профессии военнослужащего, рассказали ребятам о службе в армии, примерах мужества и отваги защитников Родины. О важности выбора профессии.

Ребята поблагодарили гостей за то, что пришли на встречу, избрали такую нужную для сохранения мира профессию.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 13 декабря 2023 09:52

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