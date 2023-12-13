В АБХАЗИИ ПРОХОДИТ ОСЕННЯЯ ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ

Сухум. 13 декабря 2023. Абхазия-Информ. В связи с проведением осенней призывной кампании в городах и районах Республики Абхазия организована и ведется работа районных и Республиканской призывных комиссий. Для уточнения учетных данных призывников, принятия решения о призыве, предоставлении отсрочки или освобождении от призыва на военную службу на основаниях, предусмотренных законодательством Республики Абхазия в области исполнения гражданами воинской обязанности, нижеуказанным гражданам призывного возраста следует обратиться в военные комиссариаты по месту постоянной регистрации: