В АБХАЗИИ ПРОХОДИТ ОСЕННЯЯ ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ
Сухум. 13 декабря 2023. Абхазия-Информ. В связи с проведением осенней призывной кампании в городах и районах Республики Абхазия организована и ведется работа районных и Республиканской призывных комиссий. Для уточнения учетных данных призывников, принятия решения о призыве, предоставлении отсрочки или освобождении от призыва на военную службу на основаниях, предусмотренных законодательством Республики Абхазия в области исполнения гражданами воинской обязанности, нижеуказанным гражданам призывного возраста следует обратиться в военные комиссариаты по месту постоянной регистрации:
Провести необходимые консультации, получить разъяснения и подробную информацию о проводимых мероприятиях предлагается в консультационных пунктах при военных комиссариатах по адресам или по телефонам:
г. Гагра, ул. Абазгаа, техникум имени Кехир-ипа, либо по телефону: 997-66-67.
г. Гудаута, ул. Проспект Героев 62, либо по телефону: 994-63-15.
г. Сухум, ул. Бегуа 1, либо по телефону: 226-62-26.
п. Гулрыпш, ул. Абжуйское шоссе 176, либо по телефону: 935-19-99.
г. Очамчыра, ул. Гулия 200А, либо по телефону: 777-11-01.
г. Ткуарчал, ул. Сосналиева 4, либо по телефону: 993-58-88.
Последнее от Super User
- ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА СО ШКОЛЬНИКАМИ ПРОШЛА В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ
- В АГУ ПРОШЛА ЛЕКЦИЯ «КАВКАЗСКАЯ КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЙ»
- В СУХУМЕ НАГРАДЯТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО МАРАФОНА «КУЛЬТУРНЫЙ КОД»
- ДЕЛЕГАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В РАБОТЕ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
- ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ РАБОТНИКОВ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНОВ АБХАЗИИ С ЮБИЛЕЕМ