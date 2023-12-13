 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Документы

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Календарь событий

« Декабрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПРОХОДИТ ОСЕННЯЯ ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ

Новости Среда, 13 декабря 2023 09:52
Оцените материал
(0 голосов)
В АБХАЗИИ ПРОХОДИТ ОСЕННЯЯ ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ

Сухум. 13 декабря 2023. Абхазия-Информ. В связи с проведением осенней призывной кампании в городах и районах Республики Абхазия организована и ведется работа районных и Республиканской призывных комиссий. Для уточнения учетных данных призывников, принятия решения о призыве, предоставлении отсрочки или освобождении от призыва на военную службу на основаниях, предусмотренных законодательством Республики Абхазия в области исполнения гражданами воинской обязанности, нижеуказанным гражданам призывного возраста следует обратиться в военные комиссариаты по месту постоянной регистрации:

Провести необходимые консультации, получить разъяснения и подробную информацию о проводимых мероприятиях предлагается в консультационных пунктах при военных комиссариатах по адресам или по телефонам:

г. Гагра, ул. Абазгаа, техникум имени Кехир-ипа, либо по телефону: 997-66-67.

г. Гудаута, ул. Проспект Героев 62,   либо по телефону: 994-63-15.

г. Сухум, ул. Бегуа 1,   либо по телефону: 226-62-26.

п. Гулрыпш, ул. Абжуйское шоссе 176, либо по телефону: 935-19-99.

г. Очамчыра, ул. Гулия 200А, либо по телефону: 777-11-01.

г. Ткуарчал, ул. Сосналиева 4, либо по телефону: 993-58-88.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 13 декабря 2023 09:56

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА СО ШКОЛЬНИКАМИ ПРОШЛА В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.