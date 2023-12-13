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Абхазия Информ

ПАСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИСТУПИЛО К ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ БЛАНКОВ ОБЩЕГРАЖДАНСКИХ ПАСПОРТОВ И ВИДОВ НА ЖИТЕЛЬСТВО

Новости Среда, 13 декабря 2023 19:24
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ПАСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИСТУПИЛО К ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ БЛАНКОВ ОБЩЕГРАЖДАНСКИХ ПАСПОРТОВ И ВИДОВ НА ЖИТЕЛЬСТВО

Сухум. 13 декабря 2023. Абхазия-Информ. Закончена модернизация отдела персонализации паспортного управления МВД, специализированные принтеры-персонализаторы после пуска-отладочных работ введены в эксплуатацию. Оборудование было приобретено и прошло программную модернизацию на технических площадях обслуживающей компании «МЕГАИНФО» в г. Москва, после чего служебным автотранспортом доставлено в Абхазию. Также приобретены расходные материалы к специализированным принтерам.

Граждане, ожидающие к выдаче паспорт гражданина Республики Абхазия и ВНЖ, будут приглашаться в территориальные подразделения паспортного управления МВД для получения документов.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Среда, 13 декабря 2023 19:28

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