ПАСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИСТУПИЛО К ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ БЛАНКОВ ОБЩЕГРАЖДАНСКИХ ПАСПОРТОВ И ВИДОВ НА ЖИТЕЛЬСТВО

Сухум. 13 декабря 2023. Абхазия-Информ. Закончена модернизация отдела персонализации паспортного управления МВД, специализированные принтеры-персонализаторы после пуска-отладочных работ введены в эксплуатацию. Оборудование было приобретено и прошло программную модернизацию на технических площадях обслуживающей компании «МЕГАИНФО» в г. Москва, после чего служебным автотранспортом доставлено в Абхазию. Также приобретены расходные материалы к специализированным принтерам.