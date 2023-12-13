КОНТРОЛЬ ЗА САМОВОЛЬНОЙ РУБКОЙ ХВОЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ В АБХАЗИИ БУДЕТ УСИЛЕН

Сухум. 13 декабря 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб подписал распоряжение «О мерах по усилению контроля по охране хвойных насаждений в период проведения новогодних праздников в 2023 году».

В целях обеспечения воспроизводства, охраны и защиты хвойных насаждений от самовольной рубки в период проведения новогодних праздников:

Государственному управлению лесного хозяйства, Госкомитету по экологии и МВД поручено усилить контроль по охране хвойных насаждений, пресечению фактов самовольной рубки хвойных деревьев в Едином Государственном лесном фонде, парках, скверах и их незаконной реализации.

К нарушителям будут применяться предусмотренные законодательством Абхазии меры. Государственный таможенный комитет обязан с 8 по 31 декабря не реже одного раза в три календарных дня представлять в МВД сведения об объемах ввезенных в республику елей и пихты, а также сведения о лицах, импортировавших указанные товары.

Центральным и местным органам государственного управления, унитарным предприятиям, государственным предприятиям и учреждениям рекомендовано использовать для проведения новогодних праздников искусственные новогодние елки.

Контроль за исполнением Распоряжения возложен на Госуправление лесного хозяйства, Госкомитет по экологии и МВД.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.