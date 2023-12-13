ГЛАВА МИД АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АБХАЗО-АБАЗИНСКОЙ И ЧЕРКЕССКОЙ ДИАСПОР В СИРИИ

Сухум. 13 декабря 2023. Абхазия-Информ. В рамках рабочего визита в Сирийскую Арабскую Республику министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба провел встречу с представителями абхазо-абазинской и черкесской диаспор, а также с советом директоров Черкесской благотворительной ассоциации в Сирии.

В ходе встречи Инал Ардзинба проинформировал собравшихся по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также ключевым аспектам абхазо-сирийских двусторонних отношений. Министр особо подчеркнул роль абхазо-абазинской и черкесской диаспор в укреплении отношений между Абхазией и Сирией.

Кроме того, Ардзинба особо отметил важность стратегического союза Абхазии и Сирии с Российской Федерацией в противостоянии коллективному Западу, формировании более справедливого, многополярного миропорядка, указав на подрывную роль западных стран в Кавказском регионе, препятствующих подписанию юридически обязывающего документа о международных гарантиях неприменения силы, направленного на обеспечение стабильности и безопасности в Закавказье, и, более того, ведущих активную работу по продвижению идеи открытия второго фронта между Грузией и Абхазией у границ с Россией.

Представители абхазо-абазинской и черкесской диаспор в Сирийской Арабской Республике (САР) в свою очередь, поднимали вопросы, волнующие абхазскую и черкесскую общину САР и стран Ближнего Востока в целом.

Присутствующие подчеркнули важность работы Посольства Республики Абхазия в Дамаске в рамках решения консульских вопросов.

Глава МИД Абхазии подчеркнул, что решение этих вопросов, будет оперативно решаться в координации с МИД Сирии и Посольством Российской Федерации в САР.

Состоялся теплый и содержательный диалог.

Во встрече также приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Абхазии в Сирии Мухаммад Али и начальник Консульского департамента МИД Абхазии Лаша Авидзба.