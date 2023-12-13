МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С БАШАРОМ АЛЬ-АСАДОМ

Сухум. 13 декабря 2023. Абхазия-Информ. В Дамаске глава МИД Абхазии Инал Ардзинба был принят президентом Сирийской Арабской Республики Башаром аль-Асадом во дворце «Аль-Мухаджирин».

Президент Сирийской Арабской Республики принял приглашение посетить Республику Абхазия в следующем году.

Стороны выразили поддержку специальной военной операции, проводимой Российской Федерацией на Украине, осудили действия и попытки США по развязыванию конфликтов на Ближнем Востоке, в Закавказье, а также других регионах мира. Участники встречи усилия России по формированию более справедливой системы международных отношений, усилению тенденций многополярности в глобальной экономике и политике.

Президент Башар аль-Асад заявил, что «приложит все усилия для расширения признания государственного суверенитета Республики Абхазия странами арабского мира».

Также в ходе переговоров президента Сирии и главы МИД Абхазии, Башар аль-Асад отметил важность укрепления взаимодействия между Абхазией и Сирией в сфере образования, студенческих обменов, научной кооперации. Кроме того, глава Сирийского государства заявил о поддержке проектов по развитию двустороннего диалога в сфере культуры и спорта. Стороны позитивно оценили перспективу проведения товарищеского матча между национальными сборными по футболу Абхазии и Сирии.

Башар аль-Асад отметил важность привлечения иностранных инвестиций для развития экономик Абхазии и Сирии.

Инал Ардзинба проинформировал президента Сирии об усилиях президента Абхазии Аслана Бжания по формированию благоприятного инвестиционного климата в стране, активной работе с инвесторами. Была отмечена актуальность совместной абхазо-сирийской работы с российскими и белорусскими инвесторами.

Стороны осудили авиаудары Израиля по гражданской инфраструктуре Сирии. Глава МИД Абхазии отметил важность выполнения резолюций Совета Безопасности ООН (242 и 338) относительно деоккупации Голанских высот.

Стороны осудили действия коллективного Запада, приведшие к гуманитарной катастрофе в секторе Газа.

Была отмечена актуальность борьбы с деструктивным влиянием отдельных международных организаций и западных МНПО, пытающихся вмешиваться во внутренние дела суверенных государств по всему миру.

Подчеркивалась важность совместной реализации крупных информационных проектов с целью распространения идеи многополярности и глобального большинства по всему миру.