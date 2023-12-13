 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Документы

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Календарь событий

« Декабрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С БАШАРОМ АЛЬ-АСАДОМ

Новости Среда, 13 декабря 2023 19:39
Оцените материал
(0 голосов)
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С БАШАРОМ АЛЬ-АСАДОМ

Сухум. 13 декабря 2023. Абхазия-Информ. В Дамаске глава МИД Абхазии Инал Ардзинба был принят президентом Сирийской Арабской Республики Башаром аль-Асадом во дворце «Аль-Мухаджирин».

Инал Ардзинба передал главе государства самые теплые пожелания от имени президента Республики Абхазия Аслана Бжания.

Президент Сирийской Арабской Республики принял приглашение посетить Республику Абхазия в следующем году.

Стороны выразили поддержку специальной военной операции, проводимой Российской Федерацией на Украине, осудили действия и попытки США по развязыванию конфликтов на Ближнем Востоке, в Закавказье, а также других регионах мира. Участники встречи усилия России по формированию более справедливой системы международных отношений, усилению тенденций многополярности в глобальной экономике и политике.

Президент Башар аль-Асад заявил, что «приложит все усилия для расширения признания государственного суверенитета Республики Абхазия странами арабского мира».

Также в ходе переговоров президента Сирии и главы МИД Абхазии, Башар аль-Асад отметил важность укрепления взаимодействия между Абхазией и Сирией в сфере образования, студенческих обменов, научной кооперации. Кроме того, глава Сирийского государства заявил о поддержке проектов по развитию двустороннего диалога в сфере культуры и спорта. Стороны позитивно оценили перспективу проведения товарищеского матча между национальными сборными по футболу Абхазии и Сирии.

Башар аль-Асад отметил важность привлечения иностранных инвестиций для развития экономик Абхазии и Сирии.

Инал Ардзинба проинформировал президента Сирии об усилиях президента Абхазии Аслана Бжания по формированию благоприятного инвестиционного климата в стране, активной работе с инвесторами. Была отмечена актуальность совместной абхазо-сирийской работы с российскими и белорусскими инвесторами.

Стороны осудили авиаудары Израиля по гражданской инфраструктуре Сирии. Глава МИД Абхазии отметил важность выполнения резолюций Совета Безопасности ООН (242 и 338) относительно деоккупации Голанских высот.

Стороны осудили действия коллективного Запада, приведшие к гуманитарной катастрофе в секторе Газа.

Была отмечена актуальность борьбы с деструктивным влиянием отдельных международных организаций и западных МНПО, пытающихся вмешиваться во внутренние дела суверенных государств по всему миру.

Подчеркивалась важность совместной реализации крупных информационных проектов с целью распространения идеи многополярности и глобального большинства по всему миру.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 13 декабря 2023 19:46

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ГЛАВА МИД АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АБХАЗО-АБАЗИНСКОЙ И ЧЕРКЕССКОЙ ДИАСПОР В СИРИИ СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА ВСТРЕТИЛСЯ С УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.