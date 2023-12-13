СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА ВСТРЕТИЛСЯ С УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В АБХАЗИИ
Сухум. 13 декабря 2023. Абхазия-Информ. В Парламенте Республики Абхазия состоялась встреча спикера Лаши Ашуба с Уполномоченным по правам ребенка в Абхазии Мактиной Джинджолия, в которой также приняла участие юрист аппарата Уполномоченного по правам ребенка Екатерина Ляховецкая.
В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы деятельности в области защиты прав ребенка. Одна из тем была связана с реализацией законодательных инициатив в сфере защиты детства.
Мактина Джинджолия рассказала Лаше Ашуба о проделанной работе и накопленном опыте по защите прав и улучшению условий жизни детей, проживающих в Абхазии.
Участники встречи условились продолжить дальнейшее сотрудничество Парламента и аппарата Уполномоченного по правам ребенка.
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