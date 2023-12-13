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24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
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Абхазия Информ

ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОМИТЕТ РАССМОТРЕЛ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Новости Среда, 13 декабря 2023 19:48
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОМИТЕТ РАССМОТРЕЛ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Сухум. 13 декабря 2023. Абхазия-Информ. В Парламенте состоялось заседание Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны. В нем участвовали министр социального обеспечения и демографической политики Абхазии Руслан Аджба и председатель Пенсионного фонда Денис Гулария.

Члены комитета рассмотрели проект закона «О внесении изменения в Закон Республики Абхазия «О персональных пенсиях в Республике Абхазия». В случае его принятия с 1 января 2024 года будет увеличен размер пенсий инвалидам Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. I группы и инвалидам I группы, получившим тяжелейшие ранения, увечья при защите Родины в мирное время. В соответствии с информацией, предоставленной Министерством соцобеспечения, такую пенсию в Абхазии получают 104 человека.

Следующим депутаты обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О повышении размера пенсии отдельным категориям пенсионеров в Республике Абхазия». Он направлен на повышение размеров пенсий с 1 января 2024 года таким категориям пенсионеров, как:

– инвалиды Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. I, II, III групп;

– семьи умерших инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг.;

– семьи погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 гг.

В случае принятия закон будет распространяться на 4 623 человека. Также принятие закона приведет к увеличению размера пенсии пенсионерам, получающим пенсию в соответствии с Законом Республики Абхазия «О резерве Вооруженных Сил Республики Абхазия», которую, по информации Министерства соцобеспечения получают в настоящее время 335 человек.

В рамках повестки дня заседания был рассмотрен законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О статусе военнослужащих». Он направлен на увеличение размера пенсии с 1 января 2024 года следующим категориям пенсионеров, установленным законом Республики Абхазия «О статусе военнослужащих»:

– членам семьи военнослужащих, в случае гибели (смерти) военнослужащих, наступившей при исполнении ими обязанностей срочной военной службы, либо их смерти, наступившей до истечения трех месяцев со дня увольнения со срочной военной службы, в результате увечий (ранения, травмы, контузии), полученных ими при исполнении обязанностей срочной военной службы;

– по инвалидности при получении военнослужащими в связи с исполнением ими обязанностей срочной военной службы увечий (ранения, травмы, контузии), исключающих для них возможность дальнейшего прохождения военной службы.

Затем участники заседания обсудили проект закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», который направлен на создание государственной системы, позволяющей осуществлять эффективный учет сведений о гражданах, на которых распространяется действие законодательства Республики Абхазия о государственном пенсионном обеспечении.

Комитетом было принято решение рекомендовать Парламенту на очередном заседании сессии принять все рассмотренные законопроекты в первом чтении.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 13 декабря 2023 19:53

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