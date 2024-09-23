«ПАСТУХ МАХАЗ» ЕДЕТ НА ФЕСТИВАЛЬ В РОСТОВ-НА-ДОНУ
Сухум. 23 сентября 2024. Абхазия-Информ. 12 октября 2024 года Государственный русский театр драмы им. Ф.А. Искандера примет участие в VIII Международном театральном фестивале «Русская комедия», который пройдет в г. Ростове-на-Дону. На сцене Ростовского академического театра драмы им. Максима Горького в рамках конкурсной программы будет показан спектакль «Пастух Махаз» Ф. Искандера в постановке Олеси Невмержицкой.
Театральному фестивалю «Русская комедия» в этом году исполняется 30 лет. Фестиваль «Русская комедия» – это показ лучших спектаклей комедийного жанра, поиск новых театральных форм и идей в постановке произведений русской классической драматургии и современных авторов, своеобразный конкурс творчества актёров, режиссеров, художников в жанре комедии.
Фестиваль организуется и проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Ростовской области.
Билеты на спектакль «Пастух Махаз» 12 октября в Ростове-на-Дону можно купить по ссылке: https://rostovteatr.ru/performance/pastukh-makhaz/--
Об этом сообщает пресс-служба РУСДРАМа.