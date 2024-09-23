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Абхазия Информ

МАСШТАБНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ В СУХУМСКОМ РАЙОНЕ

Новости Понедельник, 23 сентября 2024 19:31
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МАСШТАБНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ В СУХУМСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 23 сентября 2024. Абхазия-Информ. С начала 2024 года Сухумский филиал РУП «Черноморэнерго» развернул масштабную кампанию по обновлению электрических сетей в районе. Работы охватили несколько населенных пунктов, включая село Гумиста (улицы Эшерская и Гочуа), Верхнюю Эшеру (улица Шаумяна) и Нижнюю Эшеру (улица Папба).

В настоящее время усилия энергетиков сосредоточены на улице Колхозной в селе Дзыгута.

Глава села Ваграм Казарян подчеркивает критическое состояние старых сетей, но уверен, что ситуация в скором времени изменится.

«Уверен, что Новый год жители улицы Колхозной встретят с хорошим напряжением», – оптимистично заявил он, отметив, что изношенность сетей была настолько высока, что провода рвались даже при небольшом ветре, а старые деревянные опоры падали под собственным весом.

Директор РЭС Сухумского района Даур Читанава раскрыл технические детали проводимых работ: «Протяженность новой высоковольтной линии 330 метров, также будет заменено порядка 400 метров кабеля распределительной сети».

Модернизация включает установку новых столбов, монтаж проводов 10кВ, замену трансформатора с увеличением мощности со 100кВА до 250 кВА, а также полное обновление распределительной сети.

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Для 18 семей, проживающих на улице Колхозной, эти изменения крайне необходимы. Более 50 лет сети не обновлялись, что привело к серьезным проблемам с электроснабжением. При высокой нагрузке среднее напряжение в сети составляло всего 120-130 вольт, что делало невозможным использование многих бытовых приборов.

Житель села Роман Никитенко описывает текущую ситуацию: «На данный момент приборы не работают, «Ресанта» не помогает. Надеемся, что когда все сделают, напряжение поднимется».

Работы осложняются особенностями местного рельефа. Мастер участка с. Дзыгута Тимур Кварчия рассказывает о возникающих трудностях: «Были сложности. Некоторые опоры ставили на краю оврагов, нужно было укреплять грунт и ставить дополнительные подпорки».

Он также отметил, что в некоторых случаях приходилось договариваться с жителями об установке опор на их участках, и люди отнеслись к этому с пониманием.

«Черноморэнерго» продолжает плановые ремонты электросетей во всех районах республики. Помимо работ в селах, компания занимается ремонтом и установкой трансформаторов, стремясь обеспечить стабильное и качественное электроснабжение для всех жителей Абхазии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 23 сентября 2024 19:40

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