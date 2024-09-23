ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Сухум. 23 сентября 2024. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания принял участие в заседании Координационного совета правоохранительных органов. В нем также участвовали вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, спикер Парламента Лаша Ашуба, члены правительства, парламентарии.

На координационном совещании присутствовали и руководители правоохранительных органов, судейского сообщества, личный состав правоохранительных ведомств.

Генеральный прокурор Адгур Агрба представил информацию о результатах координационной деятельности руководителей правоохранительных органов за 2020-2024 гг.

Он доложил о результатах уголовно-процессуальной деятельности следственных органов и исполнение законодательства об оперативно-розыскной работе оперативными подразделениями по выявлению, предупреждению и раскрытию преступлений коррупционной направленности и т. д.

Министр внутренних дел Роберт Киут предоставил информацию о криминогенной ситуации, обозначив стабильную тенденцию к снижению уровня преступности в республике.

О деятельности Службы госбезопасности во взаимодействии с правоохранительными органами республики доложил председатель СГБ Дмитрий Кучуберия. Так, по его информации, СГБ проводит мероприятия по противодействию спецслужбам иностранных государств, терроризму, незаконному обороту наркотиков, оргпреступности, преступлениям экономической направленности, незаконной майнинговой деятельности и иным угрозам безопасности Республики Абхазия.

Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния в своем докладе отметил, что минувшие пять неполных лет были насыщенными по части стихийных бедствий природного и техногенного характера, что по его словам, потребовало максимальной мобилизации людских ресурсов и спецтехники МЧС.

Председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеция в своем отчете подчеркнул, что основные усилия Госкомитета как и прежде направлены на совершенствование путей таможенного администрирования, создание благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности, обеспечение полноты и своевременности уплаты таможенных платежей. «Реализация комплекса данных мероприятий, на мой взгляд, оказывает положительное влияние на результаты внешнеторговой деятельности Республики Абхазия. Хотелось бы отметить, что за последние 5 лет внешняя торговля Республики Абхазия выросла в динамике в два раза», – констатировал он.

Начальник Государственной миграционной службы Рамин Габлая сообщил, что ГМС с января 2020 года по настоящее время выявила административных правонарушений, совершенных иностранными гражданами за нарушение миграционного законодательства Абхазии с последующей передачей в суды общей юрисдикции 917 административных материалов.

Габлая выразил уверенность, что по итогам года поступления в бюджет будут выше прогнозных показателей на 150 млн рублей.

Подводя итоги координационного совещания, Президент Аслан Бжания положительно охарактеризовал деятельность правоохранительных органов. «Показатели улучшаются, динамика положительная. Она изменилась по всем отраслям. Это очевидно», – сказал президент, подчеркнув необходимость усиления работы по всем отраслям.

«Хотел бы всех правоохранителей поблагодарить за службу. Есть определенные вопросы, которые мы с вами решить не успели. Есть объективные причины, которые препятствуют решению данных вопросов. Уверен в том, что при таком системном подходе, при увеличении координации взаимодействий силовых структур, задача будет решаться эффективно», – сказал Аслан Бжания.

Далее глава государства остановился на вопросах внешней политики, взаимоотношениях с Российской Федерацией.

Аслан Бжания еще раз обратил внимание на недопустимость спекуляций на тему взаимоотношений со стратегическим партнером.

«Находятся люди в нашем с вами государстве, достаточно известные общественные деятели, которые хотят провести между российским государством и руководством Грузии некие параллели. Это недопустимо. Я говорил и еще раз хочу сказать, мы должны опереться на возможности, которые предоставляет нам Российская Федерация, опереться на эти возможности для укрепления нашей государственности, для укрепления нашего экономического суверенитета, из которого проистекает все основное.

Россия наш брат и друг. Никто не ведет речь о вхождении в ее состав. Абхазия - независимое государство и взятые на себя обязательства мы должны выполнять», – заключил глава государства.