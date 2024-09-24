 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Новости Вторник, 24 сентября 2024 19:11
Оцените материал
(0 голосов)
АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Сухум. 24 сентября 2024. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания встретился с делегацией из Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором Кириллом Поляковым. Обсуждались перспективы сотрудничества Абхазии с Санкт-Петербургом.

Приветствуя гостей, глава государства отметил, что этой встречи ждали давно.

«Нынешним летом я успел дважды побывать в Санкт-Петербурге. И тот прием, который был вами оказан абхазской делегации, то радушие, которое вами было проявлено, нас, конечно, тронуло до глубины души», – сказал Аслан Бжания, выразив надежду на то, что развитие взаимоотношений между Абхазией и Санкт-Петербургом будет полезно обеим сторонам и ознаменуется большим количеством добрых дел.

Вице-губернатор поблагодарил президента Абхазии за прием и отметил, что он впервые в Абхазии.

«Я первый раз в своей жизни пересек границы России и Абхазии и приятно поражен людьми, которые здесь живут, гостеприимством, которым славится республика. Крайне важно не только развивать наши отношения на уровне межличностных связей, но и развивать сотрудничество между нашими предприятиями, способствовать росту инвестиций и в Абхазии, и в Санкт-Петербурге», – сказал Поляков.

Он передал президенту слова благодарности от имени губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, которого Аслан Бжания одним из первых поздравил с недавним переизбранием на пост губернатора.

«Ему было очень приятно. Ваш звонок поступил одним из первых. Передаю от него самые теплые слова благодарности и пожелания нашего общего совместного развития. Мы приехали с коллегами из ряда предприятий, чтобы наладить отношения с людьми, познакомиться с представителями бизнес-сообщества Абхазии», – сказал он.

На встрече были озвучены идеи по развитию сотрудничества между сторонами.

Вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба подчеркнул важность подобных встреч.

«Такие встречи позволяют прийти к решениям, которые могут быть интересны и выгодны обеим сторонам», – сказал он.

Мэр Сухума Беслан Эшба проинформировал о том, что Сухум и Санкт-Петербург подпишут соглашение о сотрудничестве. Эшба отметил, что документ находится на стадии согласования, а Сухум и Санкт-Петербург уже давно сотрудничают.

В свою очередь Кирилл Поляков сообщил, что абхазские выпускники смогут принять участие в ежегодном празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

«Можно объявить будущим выпускникам о том, что лучших 20-30 человек мы готовы принять в Петербурге. Они смогут вместе с нашими выпускниками принять участие в празднике "Алые паруса". Я думаю, что им это запомнится на всю жизнь, ну, а кто-то, может быть, захочет свое дальнейшее образование связать с Петербургом», – сказал Поляков.

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган отметила важность развития взаимовыгодных экономических связей между Абхазией и Санкт-Петербургом. «Нам надо продумать, в каком именно направлении нам двигаться», – сказала она.

В заключение встречи К. Поляков поблагодарил А. Бжания за радушный теплый прием.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 24 сентября 2024 19:40

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В ТАМЫШЕ ОТКРЫЛСЯ ЛАГЕРЬ «ПОТОМКИ ГЕРОЕВ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.