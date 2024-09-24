Сухум. 24 сентября 2024. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания встретился с делегацией из Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором Кириллом Поляковым. Обсуждались перспективы сотрудничества Абхазии с Санкт-Петербургом.

Приветствуя гостей, глава государства отметил, что этой встречи ждали давно.

«Нынешним летом я успел дважды побывать в Санкт-Петербурге. И тот прием, который был вами оказан абхазской делегации, то радушие, которое вами было проявлено, нас, конечно, тронуло до глубины души», – сказал Аслан Бжания, выразив надежду на то, что развитие взаимоотношений между Абхазией и Санкт-Петербургом будет полезно обеим сторонам и ознаменуется большим количеством добрых дел.

Вице-губернатор поблагодарил президента Абхазии за прием и отметил, что он впервые в Абхазии.

«Я первый раз в своей жизни пересек границы России и Абхазии и приятно поражен людьми, которые здесь живут, гостеприимством, которым славится республика. Крайне важно не только развивать наши отношения на уровне межличностных связей, но и развивать сотрудничество между нашими предприятиями, способствовать росту инвестиций и в Абхазии, и в Санкт-Петербурге», – сказал Поляков.

Он передал президенту слова благодарности от имени губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, которого Аслан Бжания одним из первых поздравил с недавним переизбранием на пост губернатора.

«Ему было очень приятно. Ваш звонок поступил одним из первых. Передаю от него самые теплые слова благодарности и пожелания нашего общего совместного развития. Мы приехали с коллегами из ряда предприятий, чтобы наладить отношения с людьми, познакомиться с представителями бизнес-сообщества Абхазии», – сказал он.

На встрече были озвучены идеи по развитию сотрудничества между сторонами.

Вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба подчеркнул важность подобных встреч.

«Такие встречи позволяют прийти к решениям, которые могут быть интересны и выгодны обеим сторонам», – сказал он.

Мэр Сухума Беслан Эшба проинформировал о том, что Сухум и Санкт-Петербург подпишут соглашение о сотрудничестве. Эшба отметил, что документ находится на стадии согласования, а Сухум и Санкт-Петербург уже давно сотрудничают.

В свою очередь Кирилл Поляков сообщил, что абхазские выпускники смогут принять участие в ежегодном празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

«Можно объявить будущим выпускникам о том, что лучших 20-30 человек мы готовы принять в Петербурге. Они смогут вместе с нашими выпускниками принять участие в празднике "Алые паруса". Я думаю, что им это запомнится на всю жизнь, ну, а кто-то, может быть, захочет свое дальнейшее образование связать с Петербургом», – сказал Поляков.

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган отметила важность развития взаимовыгодных экономических связей между Абхазией и Санкт-Петербургом. «Нам надо продумать, в каком именно направлении нам двигаться», – сказала она.

В заключение встречи К. Поляков поблагодарил А. Бжания за радушный теплый прием.

Об этом сообщает сайт главы государства.