В ТАМЫШЕ ОТКРЫЛСЯ ЛАГЕРЬ «ПОТОМКИ ГЕРОЕВ»

Сухум. 24 сентября 2024. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания и посол России в Абхазии Михаил Шургалин посетили лагерь «Потомки героев» в Тамыше. Глава государства пригласил детей и внуков ветеранов и добровольцев Отечественной войны народа Абхазии, а также детей из Курской области, на отдых в с. Тамыш.

«Дорогие дети, я очень рад тому, что сегодня в моем родном селе состоялось такое мероприятие. Очень важно, чтобы вы узнали друг друга – дети из Курской области и дети Абхазии, чтобы вы дружили друг с другом, – сказал Аслан Бжания. – Наши народы давно испытывают теплые отношения друг к другу, и мы надеемся на то, что вы будете их укреплять», – сказал Аслан Бжания.

Президент пожелал участникам лагеря приятного отдыха.

В свою очередь они поблагодарили главу государства за возможность полезного времяпрепровождения на базе отдыха.

«Мы очень рады тому, что руководство Абхазии и руководство Очамчырского района нашли возможность для того, чтоб дети и студенты из Курской области прибыли сюда на отдых. Мы надеемся, что ваш отдых будет полезным и вы его будете вспоминать», – сказал посол Михаил Шургалин, обращаясь к участникам патриотического лагеря, и пожелал им мира и благополучия.

В ходе встречи президент пообщался с участниками лагеря, было также сделано совместное фото на память.

Открытие лагеря приурочено к 31-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992 -1993 гг.

Об этом сообщает сайт главы государства.