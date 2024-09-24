ВЫСТУПЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРА АНКВАБ НА ЗАСЕДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Сухум. 24 сентября 2024. Абхазия-Информ. Выступая на заседании Координационного совета правоохранительных органов премьер-министр Александр Анкваб задал риторический вопрос: «Есть ли в аудитории люди, которые считают, что без внешних вливаний и инвестиций можно быстро развивать экономику Абхазии?»

«Некоторые граждане в соцсетях сравнивают Абхазию с Сингапуром, так возможен у нас Сингапур, или невозможен?» – интересовался глава правительства.

Он напомнил, что в Сингапуре за выброшенный окурок придется заплатить штраф в 500 американских долларов, за выброшенную жевательную резинку – примерно 800 долларов. Есть и другие тяжелые наказания.

«Так называемое «сингапурское чудо» более 40 лет строилось на репрессиях. У нас и близко такого нет, у нас достаточно демократичное развитие. Но еще раз повторяю вопрос – возможно ли нам развиваться без внешних инвестиционных вливаний?» – спросил Анкваб.

По его словам, проблемные или как их порой называют – щепетильные вопросы, возникли не сегодня. Более того, с 2005 года приходилось их постоянно решать в рабочем порядке.

«Были дискуссии на эту тему и с ней были связаны все руководители Абхазии. Но дело никогда не доходило до грубости или оскорблений. Мы пытались останавливать молодых, горячих людей, направлять и старших тоже. Но та лексика и те мнения, которые появились в последнее время – недопустимы в межгосударственных отношениях, да и вообще недопустимы. Во внутренней политике они тоже не допустимы, потому что, к сожалению, одно из другого произрастает», – подчеркнул премьер-министр.

Он считает недопустимым, когда молодые люди с трибуны и не с трибуны говорят о том, что Россия ведет себя как колонизатор, и нет ни одного человека, который бы их не поправил, вместо этого в зале раздаются аплодисменты.

«Как себя должны вести люди, которые находятся по ту сторону отношений? Если Абхазия надежный партнер, она должна отвечать за те обязательства, под которыми стоят подписи президентов страны. Это два крупных документа – 2008 и 2014 годов, все остальное проистекает из этих двух документов. Не соглашаясь мы пытаемся их ревизовать, что просто недопустимо», – считает Александр Анкваб.

Вернувшись к вопросу сравнения с Сингапуром, глава правительства напомнил о комментариях в соцсетях, где пишут, что если Абхазия была бы Сингапуром, то Анкваб и Кан Кварчия сидели бы за решеткой.

«Те кто имеют дело с решеткой – и по одну и по другую сторону, должны понимать простые вещи – неважно где ты сидишь и неважно с кем ты сидишь, главное как ты себя ведешь и в жизни, и за решеткой! Особо активным говорунам нужно следить за свое речью, потому что такие тексты внутри страны, непременно рождают подобные тексты во внешних отношениях. Я человек не из обидчивых, но вот российско-абхазские взаимоотношения нужно пересмотреть в лучшую сторону. Когда такие выступления оценивается аплодисментами, мы просто не имеем никакого права на этом воспитывать нашу молодежь», – считает премьер-министр.

При этом Александр Анкваб еще раз подчеркнул – кто бы не находился в комплексе правительственных зданий, у них всегда будут оставаться обязательства по ранее подписанным соглашениям.