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Абхазия Информ

МЧС АБХАЗИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Новости Вторник, 24 сентября 2024 19:39
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Сухум. 24 сентября 2024. Абхазия-Информ. В связи с ухудшением погоды на Черноморском побережье, прогнозируемом сильном ливне, грозе со шквалистым усилением ветра до 22-27 метров в секунду МЧС Абхазии призывает граждан и гостей республики проявлять бдительность.

Спасатели настоятельно рекомендуют воздержаться от купания в море, а также от поездок в горные районы. Сильные ливни способны привести к резкому подъему уровня воды в горных реках.

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