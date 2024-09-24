МЧС АБХАЗИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Сухум. 24 сентября 2024. Абхазия-Информ. В связи с ухудшением погоды на Черноморском побережье, прогнозируемом сильном ливне, грозе со шквалистым усилением ветра до 22-27 метров в секунду МЧС Абхазии призывает граждан и гостей республики проявлять бдительность.

Спасатели настоятельно рекомендуют воздержаться от купания в море, а также от поездок в горные районы. Сильные ливни способны привести к резкому подъему уровня воды в горных реках.