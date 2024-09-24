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Абхазия Информ

В МО АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПЛАНОВАЯ ПОДГОТОВКА ВОЙСК

Новости Вторник, 24 сентября 2024 19:41
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В МО АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПЛАНОВАЯ ПОДГОТОВКА ВОЙСК

Сухум. 24 сентября 2024. Абхазия-Информ. В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Республики Абхазия на 2024 год, под руководством начальника Генерального штаба, в Министерстве обороны проходят 2-х дневные сборы по боевой подготовке.

В ходе сборов рассматриваются новые подходы к организации боевой подготовки, затрагиваются актуальные проблемы современного боя, действия подразделений в бою, управление войсками в различной обстановке.

Цель сборов – довести современные подходы к ведению боевых действий.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 24 сентября 2024 19:42

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