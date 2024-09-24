В ПАРЛАМЕНТЕ РАССМОТРЕЛИ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Сухум. 24 сентября 2024. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по государственно-правовой политике. В соответствии с повесткой дня заседания был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Республики Абхазия».

Предлагаемые изменения, по мнению автора, обусловлены необходимостью повышения профессионализма и уровня квалификации работников по профессиям и специальностям, содержащимся в едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих.

Затем депутаты обсудили проект закона «О внесении изменений в статьи 2 и 11 Закона Республики Абхазия «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Законопроектом предлагается передать функции осуществления государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Министерству по налогам и сборам Республики Абхазия. Отметим, что в настоящее время эта работа проводится в Министерстве юстиции.

Участники заседания рассмотрели проект закона «О внесении изменений в статью 94 Конституционного Закона Республики Абхазия «О судебной власти». Он разработан в целях обеспечения возможности судьям Конституционного суда при вступлении в должность и впервые избранным судьям судов общей юрисдикции и Арбитражного суда приносить присягу на государственном – абхазском языке. Законом Республики Абхазия «О Государственном языке Республики Абхазия» определено, что языком оригинала нормативно-правовых актов является государственный язык Республики Абхазия.

По итогам обсуждения комитет рекомендует на заседании сессии Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия принять в первом чтении данные законопроекты.

Далее был рассмотрен законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Абхазия», которым предлагается провести индексацию размеров ущерба и преступной деятельности (в том числе дохода), позволяющих квалифицировать деяние, как совершенное в крупном или особо крупном размере, с учетом роста инфляции и снижением уровня покупательной способности денежной единицы.

Рассмотрев данный законопроект, члены комитета приняли решение рекомендовать Парламенту на заседании сессии утвердить его во втором чтении.