РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВ НА УЛИЦЕ АРШБА В СУХУМЕ БЛИЗЯТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ

Сухум. 24 сентября 2024. Абхазия-Информ. В 2024 году по поручению президента в республике активно проводятся мероприятия по благоустройству дворовых территорий, направленные на улучшение инфраструктуры жилых районов. Так, на улице Аршба близится к завершению благоустройство дворов многоквартирных домов №65 и 71. Эти работы, финансируемые из республиканского бюджета, осуществляет государственная компания «Апсныргылара».

По словам инженера надзора УКС РА Михаила Куркунава, из запланированных 1210 м² на текущий момент уже произведена укладка бетона на участке в 800 м². Выполнен демонтаж старого асфальтобетонного покрытия, проведены работы по бетонированию с использованием дорожной сетки.

«Проект предусматривает создание надежного и долговечного покрытия для дворовой территории», – отметил М. Куркунава.

Инициатором проекта стал депутат Парламента Абхазии Дмитрий Маршания, который реагировал на жалобы местных жителей. Он подчеркнул, что «состояние дворов было плачевным, многие из них не ремонтировались с послевоенного времени».

Благодаря взаимодействию Парламента и правительства Абхазии удалось включить данные объекты в бюджетные программы на 2024 год. Во избежание рисков подтопления было также принято решение о строительстве ливневой канализации.

Проект благоустройства дворовых территорий будет завершен в ближайшее время, и жители уже видят значительные улучшения в инфраструктуре своего района. Так, проживающий в доме №71 Сабекия Батал отметил, что раньше двор был в ужасном состоянии, но сейчас ситуация кардинально изменилась.

«Особенно радует то, что улучшены условия для парковки», - сказал он.

Напомним, что в столице в рамках реализации программы по благоустройству дворовых территорий были завершены работы на улицах Айдгылара (№29), Басария (№14), Ардзинба (№146-150), Аиааира (№170), Мачавариани (№34) и Лагвилава (№2, 4). Эти проекты являются частью общей программы по модернизации городской среды и способствуют улучшению качества жизни горожан.