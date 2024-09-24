Сухум. 24 сентября 2024. Абхазия-Информ. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе на следующей неделе выступит с речью на ежегодной ассамблее ООН в Нью-Йорке, в которой выразит готовность подписать с Абхазией и Южной Осетией соглашение об акте ненападения. Об этом сообщает телеканал Formula.

О подписании такого соглашения на протяжении нескольких лет настаивают Сухум и Цхинвал, однако Тбилиси, не признавая республики сторонами конфликтов, настаивал на подписании соглашения с Москвой.

Таким образом, Грузия признает Абхазию и Южную Осетию как субъекты международного права.

Ранее во время предвыборной кампании основатель правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили заявил, что власти Грузии после победы на парламентских выборах, запланированных на 26 октября, найдут в себе силы принести извинения за то, что «Единое национальное движение» в 2008 году «окутало в пламя огня осетинских сестер и братьев».

Южная Осетия и Абхазия в ответ призвали для начала подписать документ о ненападении на республики. Основой добрососедства Абхазия и Южная Осетия считают признание Грузией их независимости.

Между тем Михаил Саакашвили назвал такие шаги «прямой капитуляцией перед Россией».

https://yugsn.ru/gruziia-obeshhaet-ne-napadat-na-abxaziiu-i-iuznuiu-osetiiu