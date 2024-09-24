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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ РАЗВИВАЮТ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ

Новости Вторник, 24 сентября 2024 19:51
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В АБХАЗИИ РАЗВИВАЮТ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ

Сухум. 24 сентября 2024. Абхазия-Информ. Гастрономический туризм – важное направление туристической отрасли Абхазии, потенциал которого должен быть раскрыт с учётом местной специфики. Для большинства прибывающих в республику туристов весьма интересно знакомство с национальной кухней как важной частью культуры и быта страны, пишет Abkhazia News.

Активизация гастрономического туризма даст развитие также и нескольким смежным отраслям: это сельское хозяйство, ресторанный сектор и местные производители, которые получат предпосылки для создания новых рабочих мест. Вместе с тем активизируются форматы массовых мероприятий с соответствующей направленности, кулинарных фестивалей, ярмарок, мастер-классов, где туристы могут продегустировать разнообразные блюда, поучаствовать в их приготовлении и узнать традиционные рецепты. Гастрономический туризм так же развивает новые туристические маршруты. Таким образом фактически создаются условия для большей открытости республики для иностранных туристов.

Гастрономический туризм, как и другие направления этой отрасли, должен иметь поддержку со стороны государства. Здесь нужен серьёзный комплексный подход, необходимо сотрудничество руководства Республики с деловыми кругами и институтами гражданского общества. Кроме того, абхазская кухня – это важная часть национальной идентичности общества. Поэтому содействие развитию гастрономического туризма является важной не только экономической, но и социально-культурной задачей.

В настоящее время в селе Кутол активизировалось чаеводство. Производители чая проявили себя самым лучшим образом и получили международное признание. По инициативе Министерства туризма Абхазии чай из села Кутол был представлен на 30-й всемирной выставке туристических стран в Москве и занял там первое место. Это наглядно показало, насколько эффективными при правильном подходе могут быть меры по поддержке гастрономического туризма. По мнению экспертов, в раскрытии потенциала этого направления важно делать упор на сильные стороны местной специфики.

Системная работа органов государственной власти, делового сообщества и населения может способствовать по-настоящему эффективному прорыву в развёртывании индустрии гастрономического туризма. На примере села Кутол понятно, что при запуске определённых проектов необходимо учитывать уникальную региональную специфику и просто помогать людям заниматься любимым делом.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 24 сентября 2024 21:04

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